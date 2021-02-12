Тепло Землі - "зелена" альтернатива нафті й газу (відео)

Геотермальна енергія: чому тепло Землі має невичерпний потенціал (12.02.2021)

У нас під ногами розташовані величезні запаси енергії. Це тепло Землі або геотермальна енергія. Але чому її так мало використовують? Які небезпеки створює цей енергоносій? Ісландія та Індонезія - два протилежних підходи до цього.