Тепло Землі - "зелена" альтернатива нафті й газу (відео)

У нас під ногами ховаються величезні запаси енергії. Це тепло Землі або геотермальна енергія. Але чому її так мало використовують? Які небезпеки створює цей енергоносій? Ісландія та Індонезія - два протилежних підходи.
Ісландія уособлює екологічні технології в опаленні та виробництві струму. Але запаси геотермальної енергії існують і в інших місцях. Людству її вистачило б на багато поколінь. Дивіться ексклюзив DW:
Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?
Витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.