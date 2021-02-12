 Тепло Землі - ″зелена″ альтернатива нафті й газу (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2021

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Економіка

Тепло Землі - "зелена" альтернатива нафті й газу (відео)

У нас під ногами ховаються величезні запаси енергії. Це тепло Землі або геотермальна енергія. Але чому її так мало використовують? Які небезпеки створює цей енергоносій? Ісландія та Індонезія - два протилежних підходи.

Philippinen Mount Pinatubo Geothermie

Геотермальна енергія або тепло Землі

Ісландія уособлює екологічні технології в опаленні та виробництві струму. Але запаси геотермальної енергії існують і в інших місцях. Людству її вистачило б на багато поколінь. Дивіться ексклюзив DW: 

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