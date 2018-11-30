Тепла зима і суха весна: українські аграрії бояться втратити врожай

Українські аграрії б'ють на сполох: після теплої зими до України прийшла посушлива весна, через що посівна може обернутись для сільгоспвиробників крахом. "Ми посіяли ранні ярі зернові ще на початку березня, але в ґрунті зараз дуже мало вологи. Земля суха, зерно ледь проростає. Якщо не буде дощу, далі сіяти немає сенсу, бо загине", - каже Микола Логвиненко, керівник фермерського господарства "Водолій", що у Херсонській області.

У Всеукраїнській аграрній раді прогнозують, що через критично низький рівень вологи у ґрунті врожай окремих сільгоспкультур може зменшитися на 30 відсотків від запланованих обсягів. "Посіви, які були здійснені в ранні терміни, ще змогли "вхопити" вологу. Але у тих культурах, які сіятимуться пізніше - цукровий буряк, кукурудза, - можуть бути проблеми зі сходами. Ще одна проблема - застосування мінеральних добрив. Наприклад, аміачні добрива, які вносяться в середині квітня, не діятимуть за відсутності вологи", - йдеться у заяві Всеукраїнської агарної ради. Через нестачу вологи в ґрунті аграрії готуються до важкого року і збитків.

Українські аграрії побоюються посухи

Влада не бачить великих проблем

У міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відзначають, що станом на кінець березня українські сільгоспвиробники посіяли лише 1 мільйон 800 тисяч гектарів ярих культур. Це тільки сім відсотків від запланованих обсягів. В міністерстві вважають, що необхідно максимально оперативно провести сівбу ярових зернових культур ранньої групи, оскільки волога у верхніх шарах досить швидко випаровується. Утім, ця ситуація, на думку чиновників, не є критичною. "Зараз є сприятливі умови для швидкого посіву. Ситуація щодо стану озимих культур в даний час є стабільною. Вологи в шарі ґрунту до 20 сантиметрів досить для розвитку цих культур на найближчі два тижні", - інформує пресслужба мінекономіки.

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Водночас, вУкраїнському гідрометеорологічному центрі називають ситуацію з вологістю в деяких регіонах країни критичною вже зараз. За словами начальниці відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, у Миколаївській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях ґрунти слабко зволожені, а у деяких районах повністю сухі. "В Одеській області вже розвивається ґрунтова засуха, а в Запорізькій - нетипові для України пилові бурі", - зауважує метеорологиня.

Невтішні прогнози метеорологів

В Українському гідрометеорологічному інституту НАН України прогнозують: якщо в квітні рівень опадів на всій території країни буде у межах норми, то вже у травні на дощі сподіватись не варто. "Травень може бути послушливим. Якщо врахувати, що ще з минулого року і протягом зими спостерігався дефіцит опадів і він накопичувався, то це може суттєво вплинути на урожайність та всі сільськогосподарські процеси ", - сказала DW начальниця відділу прикладної метеорології та кліматології інституту Віра Балабух. За її словами, саме у цей період відбувається активна вегетація посіяного.

Експерти радять аграріям переключитися на сухостійкі сорти пшениці

В Укргідрометцентрі ж констатують, що цьогорічні синоптичні процеси не є характерними для весни. Там зазначаються, що дуже швидко втрачається волога з верхніх шарів ґрунту внаслідок теплої погоди, яка спостерігалася протягом зими і на початку весни. " Якщо зараз не посіяти найближчі сім-десять днів, то жодного сенсу сіяти пізніше немає", - зазначає Тетяна Адаменко. За її словами, найближчим часом опадів на всій території України опадів не очікується, і аграріям слід враховувати таку метеоситуацію, адже тієї вологи, яка ще є у ґрунті, на 30-40 відсотків менше, аніж потрібно для проростання зерна.

Переключитися на сухостійні сорти

Експерти радять сільгоспвиробникам вже зараз подумати про диверсифікацію посівів, зокрема, сіяти виключно сухостійні сорти зернових та ті культури, які потребують менше вологи, а також подумати про покривні матеріали для збереження вологи на полях. "В умовах швидкої зміни клімату треба страхувати посіви, відновлювати меліорацію, оскільки посухи повторюватимуться", - вважає аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Валентина Кропивко.

Через посушливий клімат, особливо у південних регіонах, в Україні ще за радянських часів була добре розвинена меліоративна система. У 1990-х роках, коли в країні розпайовували сільськогосподарські землі, меліоративну інфраструктуру не можна було паювати. Усі труби, які були прокладені на полях для зрошення посівів, підлягали безоплатній передачі до комунальної власності. Однак з часом меліоративна система була зруйнована. Труби часто викопували і здавали на металобрухт.

В Україні поливають лише два відсотки полів, які обробляють аграрні підприємства

Поливають лише дещицю

За даними державної служби статистики України, минулого року сільгосппідприємства поливали лише 392 тисячі гектарів сільгоспземель. Це всього два відсотки від загальної площі, на якій сіють та збирають врожай підприємства. Скільки землі поливають фермери-одноосібники, невідомо. На 162 тисячах гектарів поливних площ в Україні вирощують зернові, на 184 тисячах гектарів - технічні культури. Левова частка сільгоспкультур в Україні вирощується на богарі. "Відновлення меліоративної системи та каналів, через які постачається вода на поля з річок та водосховищ, - це питання інвестицій. Зараз обігові кошти аграріїв вкладені у посівну, гривня девальвує і, в першу чергу, фермери думають не про інвестування, а про виживання", - каже Валентина Кропивко.

Тим часом у Державному водному агентстві України вже заявили, що гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води. Через аномально теплу осінь та зиму на більшості річок України спостерігається низька водність. Зокрема, через це може бути обмежене постачання води аграріям в Херсонській, Миколаївській, та Запорізькій областях.