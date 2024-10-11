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Танкер з нафтою загорівся біля балтійського узбережжя ФРН

Євгенія Наконечна
11 жовтня 2024 р.

Пожежа на нафтовому танкері "Annika" під німецьким прапором розпочалась вранці, операція з гасіння триває. Екіпаж не постраждав.

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Танкер "Анніка" фото з архіву
Танкер "Анніка" фото з архівуФото: Petra Nowack/IMAGO

В п'ятницю, 11 жовтня, на нафтохімічному танкері під німецьким прапором поблизу узбережжя Балтійського моря в Німеччині сталася пожежа. Всі семеро членів екіпажу були успішно врятовані, повідомили німецькі органи влади, зазначає AP.

Німецька служба морського пошуку та порятунку отримала сигнал про пожежу на 73-метровому танкері "Annika" близько 9:00 ранку. За інформацією агенції dpa, танкер на момент пожежі перевозив 640 тонн нафтопродуктів. 

Рятувальне судно доставило екіпаж на безпечну відстань приблизно через годину після початку інциденту. Пожежа розпочалась у машинному відсіку судна з нез'ясованих причин, зазначає німецька телерадіокомпанія NDR. Танкер перебував у водах на північний схід від Кюлунгсборна, курортного містечка на заході від портового міста Росток. З берега було видно чорний дим, що піднімався з судна.

На місці пожежі працювали три судна, які боролися з вогнем, а також до них на допомогу прямували інші кораблі та вертольоти. Ситуація залишається під контролем рятувальних служб Німеччини.

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