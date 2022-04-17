 ″Талібан″ повідомляє про десятки загиблих внаслідок ударів авіації Пакистану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2022

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Новини

"Талібан" повідомляє про десятки загиблих внаслідок ударів авіації Пакистану

Пакистан вимагає у радикального ісламістського руху "Талібан", який контролює Афганістан, припинити діяльність екстремістів на сході країни.

Представник Талібану в Кабулі

Внаслідок ударів пакистанської авіації в Афганістані загинули майже 50 людей, більшість з яких - жінки і діти. Як повідомляють у неділю, 17 квітня, представники талібів, напередодні у афганській провінції Хост внаслідок авіаударів загинув 41 мирний житель і понад 20 дістали поранень. У провінції Кунар, розташованої також на сході Афганістану, повідомляють про шістьох загиблих.

Пакистанські військові не підтвердили напад, однак міністерство закордонних справ Пакистану у неділю вимагало від радикального ісламістського руху "Талібан", який нині контролює Афганістан, "вжити жорстких заходів" щодо "екстремістів", які нібито регулярно здійснюють напади на Пакистан. Ситуація на кордоні між двома країнами загострилась останнім часом.

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Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані у серпні минулого року, пообіцяв не укривати екстремістські групи, однак саме у суміжних з Пакистаном районах діють озброєні формування, пише AFP. У самому ж Пакистані активною є радикальна ісламістська бойова організація "Техрік-е Талібан Пакистан", яка у грудні 2021 року оголосила перемир'я з урядом Пакистану. Однак з того часу пакистанська влада кілька разів повідомляла про напади на військових і поліцію.

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