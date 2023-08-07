Тактична медицина в Україні: чому волонтери б'ють на сполох

В Україні набули розголосу системні проблеми у сфері медичної допомоги в бойових умовах. Чому б'ють на сполох волонтери, що кажуть у владі та як покращити порятунок військових - у матеріалі DW.

Ось уже кілька днів в Україні не вщухає обговорення проблем тактичної медицини - першої медичної допомоги на полі бою. Спершу набула розголосу ситуація з передачею одній з бригад десантно-штурмових військ (ДШВ) неякісних аптечок, а згодом волонтери та громадські організації у відкритому листі окреслили ще низку проблем. Після цього відреагувало як військове керівництво, так і парламент. В чому полягає суть проблеми та які шляхи її вирішення - розбиралася DW.

Турнікети, що рвуться

"Я неодноразово стикався з проблемою неякісних аптечок. Зазвичай в аптечках, які надходять від міноборони, щось та й не відповідає вимогам. Часто в ній можуть бути якісні медичні засоби, але при цьому - неякісний китайський турнікет (засіб для тимчасової зупинки кровотечі. - Ред.)", - дивується у розмові з DW бойовий медик одного з підрозділів ЗСУ Олексій, який побажав не розкривати своє ім'я.

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У підрозділі Олексія бували ситуації, коли неякісні турнікети ламалися в процесі допомоги бійцю, через що його стан було важко стабілізувати. "Доводилося накладати три-чотири турнікети. На щастя, смертей від неякісних турнікетів у мене не було. Але я чув про такі випадки", - каже бойовий медик. Поранення з критичною кровотечою, стверджує Олексій, є найбільш поширеною та найчастішою причиною смерті серед військових.

Неякісні турнікети - одна з найбільших проблем, на яку звертають увагу волонтери Фото: Mihir Melwani/Zumapress/picture alliance

Досвід підрозділу Олексія не поодинокий. Начальник медичної служби однієї з бригад ДШВ Антон Шевчук 11 липня розповів про надходження неякісних аптечок. Цей випадок набув широкого резонансу, і навіть Командування медичних сил (КМС) змушене було публічно реагувати. Зрештою бригаді видали американські сертифіковані турнікети SOF-T. Однак тисячі бійців й надалі воюють із неякісними несертифікованими турнікетами, стверджує колишня народна депутатка (Радикальна партія Ляшка) та волонтерка Оксана Корчинська у Facebook. За її даними, у війська передано близько 50 тисяч аптечок з неякісними турнікетами, які на китайському чорному ринку коштують близько одного долара.

Турнікети - не єдина проблема в тактичній медицині

Після того, як питання турнікетів набуло розголосу, волонтери заговорили й про інші проблеми в армійській медицині. Наприкінці липня вони опублікували відкритий лист до військового керівництва, в якому виокремили кілька проблем. "Звісно, найкритичніші питання - неякісні аптечки та турнікети", - зауважує DW Юрій Кубрушко, який веде напрямок тактичної медицини в благодійному фонді Leleka Foundation і організація якого є однією із підписантів листа.

Головну проблему він вбачає у застарілій законодавчій базі, а також процедурі обліку та списання медичних засобів. Адже єдиного стандарту для турнікетів немає. "На обліку китайський і оригінальний турнікет вважаються якісними. Коли бригада подає звіт, Генштабу здається, що все гаразд. Але насправді в бригади на той момент є лише чверть якісних аптечок. Тому це спотворює ситуацію, і проблеми ніхто не бачить" , - пояснює Кубрушко. Він ствердує, що на практиці українські військові та волонтери вже давно орієнтуються на рекомендації Комітету TCCC (Tactical Combat Casualty Care) при міністерстві оборони США, який розробляє стандарти в сфері тактичної медицини.

Волонтери критикують, що бойові медики не мають права переливати бійцям кров на полі бою Фото: brennweiteffm/IMAGO

Наявність проблеми з турнікетами підтверджує і бойовий медик Олексій, додаючи, що при цьому бригада не може ні використати, ні списати, ні замовити нові турнікети. Інша проблема, за його словами, - брак вміння користуватися наявними турнікетами. "Є журнали бойової підготовки, які в багатьох випадках не відображають реальної картини. Тобто формально ведеться облік певної кількості годин навчань, а насправді їх менше", - каже він. У листі волонтери наголошують і на цій проблемі, вказуючи на неспроможність тренувальних центрів з тактичної медицини задовольнити реальні потреби Сил оборони України.

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Крім того, волонтери критикують "значний дефіцит транспортних засобів, призначених для евакуації поранених", застарілі настанови з лікування у медичних підрозділах та лікувальних закладах ЗСУ, а також виключення бойових медиків з переліку осіб, що можуть застосовувати гемотрансфузію на догоспітальному етапі - переливати кров бійцям на полі бою.

Обіцянки влади

Влада на листа відреагувала і обіцяє вирішити проблеми. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що бойові медики матимуть право робити переливання крові після проходження відповідної підготовки у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ). Втілити цю обіцянку в життя має уряд, текст зміни до відповідної постанови вже є, зазначив народний депутат від правлячої партії "Слуга народу" Роман Грищук.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Натомість у генеральному штабі ЗСУ повідомили, що створюють робочу групу для розробки методики випробувань і вироблення єдиного стандарту для оцінки засобів індивідуального захисту. Як сказала командувачка медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко в інтерв'ю АрміяInform, також розпочинається позапланова інвентаризація аптечок і турнікетів з метою "визначення джерел їхнього надходження".

Також Остащенко наголосила, що до кінця року планується передати всі функції закупівель від Командування медичний сил до держпідприємства "Агенція оборонних закупівель", а також розглядається можливість перепідпорядкування КМС школи тактичної медицини.

Корупція у лавах КМС?

Членкиня комітету з питань нацбезпеки Соломія Бобровська з посиланням на волонтерські розслідування вказує на ймовірність "жахливої цинічної корупції в лавах КМС". За її словами, компанія невістки начальника відділу закупівель управління медичного постачання КМС Володимира Пруднікова за останні пів року виграла тендери у КМС на 66 мільйонів гривень. Нині, як повідомила DW Бобровська, Пруднікова звільнили з посади, а також відкрито кілька кримінальних проваджень щодо нього. "Пруднікова звільнили в понеділок. Водночас заступницю начальника штабу Пастушенко, яка відповідала за напрям закупівель, посунули на посаду нижче", - зазначила політикиня. DW звернулася до КМС з проханням прокоментувати цю ситуацію, однак на момент публікації відповіді не отримала.

Втім, не варто зводити проблему лише до Пруднікова, адже він лише маленька частина системи, яка сама по собі погано працює, переконаний Кубрушко з Leleka Foundation. Він вказує на системну проблему у КМС. "Зараз всі наради проходять в режимі тикання пальців міноборони та КМС одне в одного. Немає органу, який несе за все відповідальність".

Схожу думку має Федір Сердюк, співзасновник благодійного фонду Pulse. "КМС не вважає себе відповідальними за більшість порушених у листі волонтерів питань. І документи, які я вивчав, - на їхньому боці. Коли ЗСУ переходили на G-структуру (систему управління, яка виключає функції дублювання. - Ред.), то стратегічний задум КМС був втрачений, адже частина повноважень, які мали мали їм передати, загубилася на цьому шляху", - каже він у розмові з DW. Тому потрібно довести до ладу G-структуру, передавши одній із структур в Силах оборони повноваження щодо медичних питань. "Або ж роздати повноваження медслужбам командувань. Як би це не зробили, має бути чітко зрозуміло, хто за що відповідальний", - наголосив він. Поки ж проблема не вирішена, підрозділ Олексія, як і багато інших, просять допомоги у благодійних фондів, волонтерів, друзів чи родичів військовослужбовців.