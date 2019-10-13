Тайфун "Хайшен" обрушився на Південну Корею і Японію

Тайфун "Хайшен" пронісся над територіями Японії і Південної Кореї, спричинивши значні руйнування в цих кранах. Станом на понеділок, 7 вересня, "Хайшен" уже просувається в напрямку Північної Кореї, повідомляє інформагенція dpa.

Особливо від тайфуну постраждали східне узбережжя Південної Кореї та південь Японії, де він викликав сильні пориви вітру і рясні опади. Внаслідок негоди п'ятеро людей в обох країнах зникли безвісти. Ще тисячі людей залишилися без електроенергії.

Східне узбережжя Південної Кореї особливо постраждало від тайфуну "Хайшен"

У Південній Кореї через шторм зупинили роботу атомна електростанція та автозавод Hyundai. Призупинився рух потягів та літаків. Рятувальні бригади розчищали дороги, які були завалені деревами. Кілька людей було врятовано з будинків, яким загрожували зсуви та затоплення.

Тайфун зруйнував будинки в Японії

У Японії близько 1,8 мільйона жителів острова Косю були вимушені евакуюватися, а понад 200 тисяч будинків не мали електроенергії, коли тайфун проходив над островом. Унаслідок негоди 50 людей в країні були поранені. Там також призупинили рух потягів та авіапольоти.