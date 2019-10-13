 Тайфун ″Хайшен″ обрушився на Південну Корею і Японію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2020

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Новини

Тайфун "Хайшен" обрушився на Південну Корею і Японію

Тайфун "Хайшен" спустошив частину території Південної Кореї і Японії. Це вже другий тайфун, який вразив дві країни протягом тижня. Тепер він просувається до Північної Кореї.

Тайфун Хайшен спричинив повені в Південній Кореї

Тайфун "Хайшен" спричинив повені в Південній Кореї

Тайфун "Хайшен" пронісся над територіями Японії і Південної Кореї, спричинивши значні руйнування в цих кранах. Станом на понеділок, 7 вересня, "Хайшен" уже просувається в напрямку Північної Кореї, повідомляє інформагенція dpa.

Особливо від тайфуну постраждали східне узбережжя Південної Кореї та південь Японії, де він викликав сильні пориви вітру і рясні опади. Внаслідок негоди п'ятеро людей в обох країнах зникли безвісти. Ще тисячі людей залишилися без електроенергії.

Східне узбережжя Південної Кореї особливо постраждало від тайфуну

Східне узбережжя Південної Кореї особливо постраждало від тайфуну "Хайшен"

У Південній Кореї через шторм зупинили роботу атомна електростанція та автозавод Hyundai. Призупинився рух потягів та літаків. Рятувальні бригади розчищали дороги, які були завалені деревами. Кілька людей було врятовано з будинків, яким загрожували зсуви та затоплення.

Тайфун зруйнував будинки в Японії

Тайфун зруйнував будинки в Японії

У Японії близько 1,8 мільйона жителів острова Косю були вимушені евакуюватися, а понад 200 тисяч будинків не мали електроенергії, коли тайфун проходив над островом. Унаслідок негоди 50 людей в країні були поранені. Там також призупинили рух потягів та авіапольоти. 

  • Загиблі та такі, що пропали безвісті

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Загиблі та такі, що пропали безвісті

    Тайфун "Лекіма" обрушився на східні регіони Китаю в суботу, 10 серпня, спричинивши масштабні руйнування. Понад мільйон осіб у провінції Чжецзян та в районі міста Шанхай були змушені покинути свої домівки. На час публікації статті, стихія забрала життя щонайменше 44 людей, майже два десятки осіб вважаються такими, що пропали безвісті.

  • Гігантські хвилі, спричинені тайфуном Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Гігантські хвилі, спричинені тайфуном "Лекіма"

    Проливний дощ, гігантські хвилі та сильний вітер - таким побачили тайфун "Лекіма" мешканці китайського міста Циндао, що на березі Жовтого моря. Швидкість вітру подекуди сягала 190 кілометрів на годину. Затоплені поля й траси, рух транспорту в містах, що постраждали від тайфуну, заблокований. Понад 3200 авіарейсів було скасовано.

  • Тайфун Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Катастрофічний зсув ґрунту в провінції Чжецзян

    У провінції Чжецзян поблизу одного селища через сильний дощ стався зсув ґрунту, внаслідок чого виявилась перекритою місцева річка. Таким чином за лічені години постало ціле штучне озеро. Водні маси врешті-решт прорвали таку "греблю", руйнуючи все на своєму шляху. На фото: рятувальні роботи після зсуву ґрунту й затоплення.

  • Тайфун Лекіма паралізував життя на сході Китаю

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Тайфун "Лекіма" паралізував життя на сході Китаю

    Після себе тайфун "Лекіма" залишив затоплені поля й траси, рух транспорту в містах заблокований. Минулими вихідними в Китаї через природне лихо було скасовано понад 3200 авіарейсів.

  • Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Екскаватори задіяні як рятувальні машини. Загалом наслідки тайфуну торкнулися понад 6 мільйонів мешканців східних провінцій Китаю. Економічні збитки оцінюються в 2,2 мільярда доларів. "Лекіма" - вже дев'ятий тайфун в регіоні в цьому році.

    Автор: Каріна Оганесян


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