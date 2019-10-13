Тайфун "Хайшен" обрушився на Південну Корею і Японію

Тайфун "Хайшен" пронісся над територіями Японії і Південної Кореї, спричинивши значні руйнування в цих кранах. Станом на понеділок, 7 вересня, "Хайшен" уже просувається в напрямку Північної Кореї, повідомляє інформагенція dpa.
Особливо від тайфуну постраждали східне узбережжя Південної Кореї та південь Японії, де він викликав сильні пориви вітру і рясні опади. Внаслідок негоди п'ятеро людей в обох країнах зникли безвісти. Ще тисячі людей залишилися без електроенергії.
Східне узбережжя Південної Кореї особливо постраждало від тайфуну "Хайшен"
У Південній Кореї через шторм зупинили роботу атомна електростанція та автозавод Hyundai. Призупинився рух потягів та літаків. Рятувальні бригади розчищали дороги, які були завалені деревами. Кілька людей було врятовано з будинків, яким загрожували зсуви та затоплення.
Тайфун зруйнував будинки в Японії
У Японії близько 1,8 мільйона жителів острова Косю були вимушені евакуюватися, а понад 200 тисяч будинків не мали електроенергії, коли тайфун проходив над островом. Унаслідок негоди 50 людей в країні були поранені. Там також призупинили рух потягів та авіапольоти.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Загиблі та такі, що пропали безвісті
Тайфун "Лекіма" обрушився на східні регіони Китаю в суботу, 10 серпня, спричинивши масштабні руйнування. Понад мільйон осіб у провінції Чжецзян та в районі міста Шанхай були змушені покинути свої домівки. На час публікації статті, стихія забрала життя щонайменше 44 людей, майже два десятки осіб вважаються такими, що пропали безвісті.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Гігантські хвилі, спричинені тайфуном "Лекіма"
Проливний дощ, гігантські хвилі та сильний вітер - таким побачили тайфун "Лекіма" мешканці китайського міста Циндао, що на березі Жовтого моря. Швидкість вітру подекуди сягала 190 кілометрів на годину. Затоплені поля й траси, рух транспорту в містах, що постраждали від тайфуну, заблокований. Понад 3200 авіарейсів було скасовано.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Катастрофічний зсув ґрунту в провінції Чжецзян
У провінції Чжецзян поблизу одного селища через сильний дощ стався зсув ґрунту, внаслідок чого виявилась перекритою місцева річка. Таким чином за лічені години постало ціле штучне озеро. Водні маси врешті-решт прорвали таку "греблю", руйнуючи все на своєму шляху. На фото: рятувальні роботи після зсуву ґрунту й затоплення.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Тайфун "Лекіма" паралізував життя на сході Китаю
Після себе тайфун "Лекіма" залишив затоплені поля й траси, рух транспорту в містах заблокований. Минулими вихідними в Китаї через природне лихо було скасовано понад 3200 авіарейсів.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку
Екскаватори задіяні як рятувальні машини. Загалом наслідки тайфуну торкнулися понад 6 мільйонів мешканців східних провінцій Китаю. Економічні збитки оцінюються в 2,2 мільярда доларів. "Лекіма" - вже дев'ятий тайфун в регіоні в цьому році.
Автор: Каріна Оганесян