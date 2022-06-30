Син колишнього диктатора Маркос молодший став президентом Філіппін

Син колишнього філіппінського диктатора Фердинанда Маркоса став президентом Філіппін. У четвер, 30 червня, Фердинанд Маркос молодший, також відомий як Бонгбонг Маркос, склав присягу як 17-й глава держави.

64-річний Маркос молодший здобув перемогу на виборах 9 травня. Дочка попереднього президента Філіппін Родріго Дутерте Сара Дутерте-Карпіо стала віцепрезиденткою. Вона склала присягу ще 9 червня і вступила на посаду в четвер.

Побоювання правозахисників і політологів

Батько новобраного президента країни Фердинанд Маркос старший був 10-м лідером Філіппін у 1965-1986 роках. Внаслідок народного повстання через корупцію та криваві розправи над опозицією він із родиною втік до США, де їм надали політичний притулок. 1989 року колишній диктатор помер на Гаваях.

У 2016 році після повернення родини на Філіппіни Маркос молодший брав участь у виборах на посаду віцепрезидента, поступившись Лені Робредо. На нинішніх виборах син диктатора досяг переконливої ​​перемоги, набравши вдвічі більше голосів, ніж його головна суперниця Робредо.

У ході передвиборної кампанії Маркос молодший відмовився засудити жорстокість та корупцію своєї сім'ї в минулому, натомість наголосив на здобутках батька. Після шести років авторитарного правління Дутерте правозахисники, представники католицької церкви та політологи побоюються, що Маркос молодший може обрати ще більш авторитарний курс на президентській посаді.

Філіппіни закривають видання нобелівської лауреатки

29 червня у Філіппінах розпорядилися закрити портал новин Rappler, однією з засновниць якого є лауреатка Нобелівської премії миру Марія Ресса.

Журналістка та лауретка Нобелівської премії миру Марія Ресса

Важливими напрямками діяльності цього новинного сайту, заснованого в 2012 році, були боротьба з дезінформацією та документація порушень прав людини президентом Філіппін Дутерте, зокрема, під час його "війни з наркотиками", яка з 2016 року забрала життя понад семи тисяч людей.

До цього уряд у Манілі вже неодноразово намагався закрити видання, звинувативши Рессу та Rappler в ухиленні від сплати податків, а також у кіберзлочинах. Два роки тому Рессу засудили за наклеп в інтернеті за законом про боротьбу з кіберзлочинністю, який, на думку критиків, влада використовує як засіб придушення інакодумства. У відповідь на рішення про закриття видання Ресса заявила, що подасть апеляцію.

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Дутерте, відомий численними скандальними діями та заявами, оголосив про вихід із політики у жовтні 2021 року.