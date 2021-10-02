Родріго Дутерте - філіппінський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Родріго Дутерте".

Родріго Дутерте був обраний президентом Філіппін у 2016 році. До того Родріго Дутерте упродовж тривалого часу обіймав посаду мера міста-мільйонника Давао. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.