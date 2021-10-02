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Родріго Дутерте - філіппінський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Родріго Дутерте".
Родріго Дутерте був обраний президентом Філіппін у 2016 році. До того Родріго Дутерте упродовж тривалого часу обіймав посаду мера міста-мільйонника Давао. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Предмет попереднього розслідування - можливі злочини сил безпеки та поліції під час антиурядових протестів у Венесуелі та боротьби з наркоторгівлею на Філіппінах, зазначили в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.