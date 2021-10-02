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Родріго Дутерте

Родріго Дутерте - філіппінський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Родріго Дутерте".

Родріго Дутерте був обраний президентом Філіппін у 2016 році. До того Родріго Дутерте упродовж тривалого часу обіймав посаду мера міста-мільйонника Давао. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Філіппін Родріго Дутерте піде з політики у 2022 році

Президент Філіппін Родріго Дутерте піде з політики у 2022 році 02.10.2021

76-річний президент Філіппін Родріго Дутерте обіцяє піти з політики у 2022 році, після закінчення президентського терміну. Конституція Філіппін дозволяє обіймати посаду президента тільки раз терміном на шість років.
На Філіппінах засудили критичну до влади журналістку

На Філіппінах засудили критичну до влади журналістку 15.06.2020

На Філіппінах засудили критичу до влади журналістку Марію Рессу за наклеп в інтернеті. Їй загрожує шестирічне ув'язнення. Правозахисники розцінюють цей вирок як великий удар по свободі слова в країні.
Філіппіни вирішили розірвати військову угоду з США

Філіппіни вирішили розірвати військову угоду з США 11.02.2020

Філіппіни вирішили припинити дію угоди, що дозволяла військовим США брати участь у навчаннях на території країни.
Філіппіни повернуть Канаді 69 контейнерів зі сміттям

Філіппіни повернуть Канаді 69 контейнерів зі сміттям 31.05.2019

Тонни сміття помилково маркували як придатні для переробки. Контейнери завезла на Філіппіни канадська компанія. Маніла й Оттава кілька років сперечалися через повернення відходів.
Філіппіни виходять з Міжнародного кримінального суду

Філіппіни виходять з Міжнародного кримінального суду 14.03.2018

Президент Філіппін Родріго Дутерте виводить свою країну з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Останній якраз розслідує можливі злочини проти людяності за його правління.

Президент Філіппін Дутерте запевняє, що не боїться розслідування МКС

Президент Філіппін Дутерте запевняє, що не боїться розслідування МКС 09.02.2018

Президент Філіппін Родріго Дутерте стверджує, що не порушував закони під час боротьби з наркоторгівлею. Він знову пригрозив виходом Філіппін з-під юрисдикції МКС
Міжнародний кримінальний суд попередньо розслідує дії силовиків Венесуели та Філіппін

Міжнародний кримінальний суд попередньо розслідує дії силовиків Венесуели та Філіппін 08.02.2018

Предмет попереднього розслідування - можливі злочини сил безпеки та поліції під час антиурядових протестів у Венесуелі та боротьби з наркоторгівлею на Філіппінах, зазначили в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Трамп похвалився чудовими стосунками з Дутерте

Трамп похвалився "чудовими стосунками" з Дутерте 13.11.2017

Президент США Дональд Трамп та його філіппінський колега Родріго Дутерте зустрілись на полях саміту АСЕАН, що проходить у Манілі.

Президент Філіппін Дутерте хоче зробити доньку своєю наступницею

Президент Філіппін Дутерте хоче зробити доньку своєю наступницею 24.09.2017

Президент Філіппін Родріго Дутерте "не може уявити" кращої кандидатки на роль наступної президентки, ніж свою доньку. Наступні президентські вибори на Філіппінах мають відбутися у 2022 році.
Президент Філіппін похвалився десятками вбитих підозрюваних

Президент Філіппін похвалився десятками вбитих підозрюваних 17.08.2017

Родріго Дутерте закликав "вбивати щодня по 32 особи", протидіючи таким чином торгівлі наркотиками. За час його правління з червня 2016 року вбито понад 3000 підозрюваних у наркоторгівлі.
Філіппіни: Дутерте прагне союзу з повстанцями задля боротьби з ІД

Філіппіни: Дутерте прагне союзу з повстанцями задля боротьби з ІД 28.05.2017

Президент Філіппін Родріго Дутерте готовий до союзу з озброєною опозицією, щоб придушити повстання лояльних "Ісламській державі" бойовиків. Пропозицію зробили мусульманським сепаратистам та комуністам-радикалам.

Філіппіни: вже близько ста загиблих внаслідок боїв між ісламістами та армією

Філіппіни: вже близько ста загиблих внаслідок боїв між ісламістами та армією 28.05.2017

Під час збройних зіткнень між бойовиками ісламістських угруповань та урядовими військами на острові Мінданао загинули близько ста осіб, у тому числі й 18 цивільних. Урядові війська застосовують авіацію.
Філіппіни: десятки загиблих унаслідок сутичок між ісламістами та армією

Філіппіни: десятки загиблих унаслідок сутичок між ісламістами та армією 26.05.2017

Під час збройних зіткнень між бойовиками ісламістських угруповань та урядовими військами на острові Мінданао загинули щонайменше 46 осіб. Десятки тисяч людей залишили домівки, рятуючись від боїв.
На Філіппінах заарештували провідну опонентку Дутерте

На Філіппінах заарештували провідну опонентку Дутерте 24.02.2017

Лейла де Ліма була затримана прямо у приміщенні Сенату. Вона відкидає усі обвинувачення проти себе та вірить у справедливість.

Дутерте допустив запровадження на Філіппінах воєнного стану

Дутерте допустив запровадження на Філіппінах воєнного стану 15.01.2017

Філіппінський президент заявив, що якщо проблеми з наркотиками набудуть "дуже серйозних" масштабів, він може запровадити воєнний стан.

Філіппінський президент на зустрічі з Путіним обрушився з критикою на Захід

Філіппінський президент на зустрічі з Путіним обрушився з критикою на Захід 20.11.2016

Президент Філіппін провів першу зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, якого вважає своїм "кумиром". На переговорах Дутерте обрушився з критикою на Захід
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