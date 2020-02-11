Президент Філіппін Родріго Дутерте піде з політики у 2022 році

Президент Філіппін, 76-річний Родріго Дутерте, несподівано оголосив, що піде з політики після закінчення свого президентського терміну 30 червня 2022 року. Дутерте заявив у суботу, 2 жовтня, що не братиме участі в виборах віце-президента країни у 2022 році.

"Скоряючись волі народу, який обрав мене на посаду президента багато років тому, я кажу своїм філіппінським співгромадянам, що діятиму так, як ви хочете, і оголошую сьогодні про мій відхід від політики", - цитує Дутерте інформагенція dpa.

Раніше партія Дутерте - Філіппінська демократична партія - Сила народу - називала його кандидатом у віцепрезиденти. Політичні оглядачі вважали, що Дутерте неодмінно братиме участь у виборах.

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Дутерте натомість підтримає свого багаторічного радника Крістофера Го, повідомляє dpa. Го в суботу подав документи до виборчої комісії для реєстрації своєї кандидатури на виборах віцепрезидента від правлячої партії. Кого партія висуне кандидатом на президентських виборах 2022 року, поки невідомо.

Філіппінська конституція передбачає, що президент країни може обіймати цю посаду тільки один раз на термін у шість років. Після цього очільник держави не має права переобиратися. Оглядачі пропускали, що Дутерте міг би знову отримати фактично президентську владу, якби став віце-президентом, і якби його наступник на посаді президента виявився б неспроможним керувати країною.

Дутерте неодноразово критикували за суперечливу кампанію боротьби з наркомафією.

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