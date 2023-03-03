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Руйнування внаслідок землетрусу в Сирії
Фото: Omar Albam/DW
КатастрофиСирія

СБ оцінив прямі збитки Сирії від землетрусу

Валерій Сааков
1 год. тому

Руйнівний землетрус заподіяв лише в Сирії прямих збитків обсягом 5,1 мільярда доларів США, що становить приблизно 10 відсотків ВВП, підрахували в Світовому банку.

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Потужний землетрус у Сирії та Туреччині, який стався 6 лютого й забрав десятки тисяч життів, завдав лише в Сирії прямих матеріальних збитків у розмірі 5,1 мільярда доларів США. Такі оцінки економічних наслідків природного лиха озвучив у п'ятницю, 3 березня, Світовий банк (СБ). За даними СБ, приблизна вартість зруйнованих і пошкоджених будівель, включаючи об'єкти світової спадщини, оцінюється близько в десять відсотків валового внутрішнього продукту Сирії. "Ці втрати поглиблюють роки руйнувань, страждань і труднощів, які народ Сирії зазнав протягом останнього часу", - заявив директор СБ у справах Близького Сходу Жан-Крістоф Карре.

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Як підрахували аналітики Світового банку, 45 відсотків озвучених збитків припадає на провінцію Алеппо, 37 відсотків - на провінцію Ідліб і 11 відсотків - на прибережну провінцію Латакія. Оцінки, які, за даними СБ, поки є попередніми й до певної міри досить приблизними, стосуються лише прямих збитків, а не негативного впливу на сирійську економіку.

Збитки Туреччини майже всемеро вищі

Однак катастрофа призведе до зниження економічної потужності, що ще більше ускладнить перспективи зростання Сирії, додав Каррет.

СБ уже оцінив прямі матеріальні збитки в Туреччині внаслідок катаклізму в 34 мільярди доларів. У Туреччині внаслідок землетрусів загинули щонайменше 45 тисяч людей, а в Сирії, за даними влади, понад 5,9 тисячі.

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Нагадаємо, потужний землетрус стався 6 лютого на кордоні Туреччини й Сирії, спричинивши масштабні руйнування в обох країнах. Згодом регіон зазнав численних афтершоків, один з яких був силою 7,5 бала.

Землетрус у Туреччині: причини і наслідки. "Європа у фокусі"

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