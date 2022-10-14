Свято під звуки сирен

День захисників і захисниць України 14 жовтня минув у Києві на тлі повітряних тривог і без жодних традиційних багатотисячних заходів.

Традиційна багатотисячна хода ветеранів АТО, бійців Збройних сил України та їхніх рідних, пишні святкування, концерти й інші масові заходи - 14 жовтня цього року нічого з цього у Києві не відбувалось. Вперше День захисників і захисниць в Україні відзначали в умовах воєнного стану під час війни Росії проти України. До того ж українці ще не оговталися від масованих ракетних атак російської армії, що сталися в Києві і низці інших міст України 10 жовтня.

Офіційні привітання

Офіційні заходи зі вшанування захисників і захисниць України заздалегідь не анонсувалися з міркувань безпеки. Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених у військовому шпиталі та опублікував святкове відеозвернення, в якому запевнив у незмінності державного курсу на звільнення всієї території України.

Фото: Oleksandr Savytskyj/DW

"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога", - наголосив Зеленський. Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко поклав квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхого собору, де зібрані тисячі фото полеглих у російсько-українській війні чоловіків і жінок.

Головнокомандувач Валерій Залужний оприлюднив привітання українським воякам, в якому заявив про зруйнування ними міфу про непереможність російської армії. "Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас", - заявив Залужний.

На знімках "Янголів Маріуполя" багато жіночих облич Фото: Oleksandr Savytskyj/DW

Пам'ять про захисників Маріуполя

Наймасовішим заходом в столиці України стало відкриття фотовиставки "Полк "Азов" - Янголи Маріуполя" на Софійському майдані. Тут були представлені понад півтори сотні світлин загиблих навесні захисників південного промислового міста. На відкриття виставки прийшли сотні людей, які вислухали промови родичів героїв оборони Маріуполя, урядовців та військових та меморіальний концерт, учасники якого закликали пам'ятати подвиг "азовців". Утім, пам'ятну акцію перервала повітряна тривога - організатори закликали відвідувачів виставки не нехтувати нею та перечекати її на найближчій станції метро.

Вікторія каже, що 80 відсотків полеглих у Маріуполі досі не поховані Фото: Oleksandr Savytskyj/DW

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Під кожною виставленою на Софійському майдані фотографією - біографія загиблого вояка. На знімках багато жіночих облич. Вікторія, дружина загиблого у Маріуполі Владислава Грицаєнка, якому присвоєно найвище звання "Герой України", сказала DW, що на виставці представлені далеко не всі "азовці", які пожертвували своїм життям під час оборони міста. "80 відсотків полеглих навіть не поховані, бо ми і досі не знайшли їхні тіла. Тому ми організували цю виставку, щоби всі пам'ятали їхні обличчя та їхні історії", - сказала жінка.

"Відчуття непоправної втрати", - такі враження від виставки в сержанта полку "Азов" Владислава Дутчака. Увіковічення подвигу захисників цього міста є важливим завданням для України, вважає він. А найнагальнішим завданням для західних партнерів України, на його думку, є воєнно-технічна допомога українській армії. "Від імені усіх хлопців скажу тільки одне: дайте нам більше зброї. Як свідчить приклад полку "Азов", герої в нас є і ми будемо захищати Україну і Європу до останнього. Але - дайте нам зброю воювати проти нашого спільного підступного ворога!" - наголосив у розмові з DW Дутчак.

Святкові благодійні ініціативи

На закритій нині станції метро "Майдан Незалежності" відкрилася ще одна виставка із назвою "Арт-броня". На ній представлені надані генштабом Збройних сил розбиті ворожими пострілами бронеплити українських вояків, які розписали українські художники. Згодом виставка має експонуватися в Європі, де очікується проведення аукціонів з продажу експонатів. А на зароблені кошти купуватимуться нові бронеплити для бійців.

Владислав Дутчак: Дайте нам більше зброї Фото: Oleksandr Savytskyj/DW

Президентська інтернет-платформа UNITED24 повідомила про випуск до Дня захисників і захисниць сталевих браслетів, вироблених в довоєнні часи на заводі "Азовсталь" з написом "Вірю ЗСУ". Організатори акції запевняють, що цей наклад становить тисячу штук, а 100 браслетів з цієї партії мають автограф головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Їх розіграють в лотерею за участі благодійної акції UNITED24 та monobank за пожертви від 5 гривень. А на зібрані кошти планують закупити систему протидії дронам "Ловець Шахідів", яка допоможе виявляти і знищувати ворожі безпілотники, зокрема іранські дрони-камікадзе.