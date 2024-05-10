Шульце відкрила у Львові Центр протезування UNBROKEN

Міністерка з питань економічної співпраці ФРН Свенья Шульце офіційно відкрила найбільший в Україні Центр протезування UNBROKEN. Його створення профінансував німецький уряд

Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) у п'ятницю, 10 травня, відкрила у Львові новий Центр протезування та ортезування. Він працюватиме на базі Національного реабілітаційного Центру UNBROKEN ("Незламні") Першого медоб'єднання Львова. Тут не лише виготовлятимуть протези, а й навчатимуть спеціалістів-ортопедів, повідомила пресслужба німецького міністерства .

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Ініціатива реалізується в рамках проекту "Спеціальна програма підтримки України/EU4ResilientRegions", що здійснюється Німецьким товаристовм міжнародної співпрації GIZ Ukraine та фінансується урядом Німеччини, наголошується на сторінці Центру у Facebook. На створення Центру Німеччина виділила 1,8 мільйоні євро.

"Лише за 18 місяців у Львові відкрили найбільший Центр протезування в Україні. Німеччина надала підтримку цій ініціативі. Особливістю цього Центру є те, що тут пліч-о-пліч працюють психологи, лікарі, ортопеди та фізіотерапевти, які допомагають людям одужати.", - прокоментувала міністерка створення Центру.

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Потужності новоствореного Центру дозволять виготовляти та встановлювати 1200 протезів на рік. Водночас 60 слухачів матимуть змогу проходити навчання за різними навчальними модулями з протезно-ортопедичних технологій. Це перший центр такого масштабу в Україні, і перший, що поєднує в собі виробництво протезів та підготовку кваліфікованих робітників.

Також Центр стане місцем для проведення досліджень у протезуванні та розробки українських стартапів.

Мер Львова Андрій Садовий, який також був присутній на відкритті центру назвав Шульце "хресною мамою" цього проєкту. " Все це завдяки підтримці Німеччини. Свенья Шульце фактично стала хресною мамою цього проекту. Сьогодні Німеччина є одним із наших найбільшими донорів. Дякуємо за підтримку!", - написав він у Telegram