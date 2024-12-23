Судно для вивезення військ РФ з Сирії зламалося в морі - ГУР

В українській розвідці заявили, що судно, яке відправили для вивезення російських військ з Сирії, зламалося у відкритому морі біля Португалії.

Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння й техніки з Сирії, зламалося під час руху у відкритому морі, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України у понеділок, 23 грудня.

За даними ГУР, причиною поломки стала несправність паливної трубки головного двигуна. "Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях - на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі", - зазначили в розвідці.

Частину свого озброєння та техніки з порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії. "Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви - повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії

Збройні угруповання, що перебували в опозиції до офіційного Дамаска, захопили сирійську столицю в ніч на 8 грудня після півтора тижня стрімкого просування територією країни.

Башар Асад, який правив Сирією з 2000 року, втік до Росії. Після повалення його режиму РФ вивозить військову техніку з військових баз у Сирії. В українській розвідці повідомили, що 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під сирійської столиці Дамаска.

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