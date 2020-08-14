У ФРН засуджено до 5 років ув'язнення 101-річного ексохоронця концтабору

Земельний суд у німецькому Нойруппіні у вівторок, 28 червня, засудив 101-річного колишнього охоронця концентраційного табору Заксенхаузен до п'яти років позбавлення волі. Його звинуватили у пособництві у вбивстві тисяч ув'язнених табору.

Процес тривав дев'ять місяців. Обвинувачений так і не визнав своєї провини, заявляючи в суді, що ніколи не служив у Заксенхаузені, а в зазначені в обвинувальному висновку терміни працював на фермі в землі Мекленбург-Передня Померанія. Прокуратура, однак, надала документи охоронця концтабору, ім'я, прізвище та дата народження якого повністю збігалися з даними обвинуваченого.

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Через концентраційний табір Заксенхаузен, збудований влітку 1936 року до кінця Другої світової війни, пройшли понад 200 тисяч ув'язнених. Серед них були політичні противники нацистського режиму, а також євреї, синті та роми, іноземні військовополонені. Десятки тисяч ув'язнених померли від голоду, хвороб, примусової праці, медичних експериментів та жорстокого поводження есесівців.