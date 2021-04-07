 Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд України відправив екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт із обов'язком носити електронний браслет до 18 серпня.

Молоток судді

Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу ввечері, 4 серпня, застосував щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із обов'язком носити електронний браслет до 18 серпня, повідомляє ВАКС у соцмережі Facebook.

Також суд наклав на нього інші процесуальні обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора, суду; не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та праці; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами.

Ймовірне викрадення Чауса у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення.

Поява Чауса в Україні

30 липня українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Своєю чергою в СБУ повідомили, що Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі.

Читайте також: Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер

Також за темою

Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК 07.04.2021

Під час обшуків у одного з підозрюваних адвокатів, який є братом голови ОАСК, знайшли 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро та менші суми в інших валютах.

KYIV, UKRAINE - AUGUST 12, 2020 - MP Oleksandr Yurchenko is pictured during the panel discussion concerning the development of the Ukrainian capital and the urban agglomeration due to the construction of the new Kyiv Bypass KOD, Kyiv, capital of Ukraine. Panel discussion on development of capital and agglomeration with Kyiv Bypass Copyright: xHennadiixMinchenkox

За депутата Верховної Ради Юрченка внесено заставу - ВАКС 25.09.2020

За підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка, взятого під варту з альтернативною заставою в три мільйони гривень, внесли необхідну суму, повідомили у Вищому антикорупційному суді.

April 2013 Coal, energy, fuel, heap, mountain, black, Ship, container; Trade; Transport; Port; Hamburg; Goods; Logistics; Shipping, terminal, traffic, Elbe, sea, freight, freighter, water Copyright: picture-alliance/dpa/H. Ringhofer/picturedesk.com

Розслідування справи "Роттердам+" відновлено - НАБУ 17.11.2020

Національне антикорупційне бюро України заявило про відновлення справи щодо "Роттердам+" за рішенням ВАКС.

Реклама

Докладно

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Лукашенку закинули наказ зняти Тимановську з Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола легкоатлетки з Білорусі Тимановської, що отримала польську візу і залишає Токіо.  

Високовольтні лінії електропередач

Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між РФ і Заходом

Двоє польських бізнесменів хочуть вкластися в розвиток ядерної енергетики в країні. Один - разом зі США, другий - з РФ.  