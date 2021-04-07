Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу ввечері, 4 серпня, застосував щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із обов'язком носити електронний браслет до 18 серпня, повідомляє ВАКС у соцмережі Facebook.

Також суд наклав на нього інші процесуальні обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора, суду; не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та праці; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами.

Ймовірне викрадення Чауса у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення.

Поява Чауса в Україні

30 липня українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Своєю чергою в СБУ повідомили, що Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі.

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