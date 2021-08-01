Чаус перебуватиме під охороною СБУ до суду - адвокат

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус перебуватиме під охороною Служби безпеки України (СБУ) до проведення судового засідання, повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець у відеозверненні, опублікованому в Youtube в ніч на середу, 4 серпня.

"Дійсно, Миколу Чауса Служба безпеки передала Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового утримання СБУ", - сказав Кравець в оприлюдненому відеоролику.

За його словами, Чауса доставлять до суду 4 серпня. Він зазначив, що продовжуватиме підготовку до засідання і намагатимуться довести невинність Чауса. "У тих документах, які я побачив, я не бачу будь-яких причин йому не вірити", - стверджує адвокат екссудді.

Тим часом Вищий антикорупційний суд повідомив, що в середу, 4 серпня, розгляне обрання запобіжного заходу екссудді

Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Засідання заплановано на 14:00 за київським часом. НАБУ просить суд обрати Чаусу арешт на 2 місяці.

Ймовірне викрадення Чауса у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення.

Поява Чауса в Україні

30 липня українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Своєю чергою в СБУ повідомили, що Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі.

Читайте також: Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер