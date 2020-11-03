 Суд в анексованому Криму заочно засудив власника телеканалу ATR | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Суд в анексованому Криму заочно засудив власника телеканалу ATR

Російський суд в анексованому Криму заочно засудив власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму.

Ленура Іслямова звинувачували в організації продуктової та енергетичної блокади анексованого Криму

Ленура Іслямова звинувачували в організації продуктової та енергетичної блокади анексованого Криму

Верховний суд анексованого Росією Криму заочно засудив до 19 років колонії суворого режиму українського бізнесмена, власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова. Відповідне рішення було оголошено у четвер, 10 грудня.

"Остаточно призначити Іслямову покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом у ЗМІ, терміном два роки і обмеженням волі терміном один рік", - цитує рішення суду інформаційне агентство "Інтерфакс". Зазначається, що суд засудив Іслямова заочно, оскільки він "останніми роками живе в Україні" та перебуває у розшуку в РФ.

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Іслямова звинувачують у "диверсії"

Українського бізнесмена звинувачували у "диверсії, організації "незаконного збройного формування" та публічних закликах до екстремізму у ЗМІ чи інтернеті. При цьому суд призначив Іслямову покарання, на якому наполягали прокурори - 19 років колонії суворого режиму.

Російські слідчі запевняли, що Іслямов є одним з організаторів продовольчої та енергетичної блокади Криму. Згідно з їхньою точкою зору, активісти створеної Іслямовим організації "Аскер" у вересні 2015 року на півдні України перекрили дороги до півострова для вантажівок з продовольством. Також в листопаді 2015 року були підірвані опори двох ліній електропередач, якими в той час до Криму надходила електрика.

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Полозов називає справу політично мотивованою

Своєю чергою адвокати бізнесмена вимагали виправдати підзахисного та задовольнити його цивільні позови на загальну суму понад один мільярд російських рублів. Захисник Іслямова Микола Полозов заявив, що вважає справу політично мотивованою. "Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні у вчиненні диверсії, ні у створенні батальйону, ні в публічних закликах", - заявив юрист.

Іслямов раніше був віцепрем'єром Автономної республіки Крим та власником "Джаст-банку". Восени 2015 року влада РФ відкликала ліцензію у його фінансової установи. В Україні бізнесмен відомий тим, що є власником кримськотатарського телеканалу ATR.

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