З Тунберг зняли обвинувачення у порушенні правопорядку

З екоактивістки Грети Тунберг зняли звинувачення щодо порушення громадського порядку у Лондоні у зв'язку з проведенням акції протесту біля будівлі нафтогазової конференції у жовтні минулого року.

Лондонський суд у п'ятницю, 2 лютого, виправдав активістку Грету Тунберг, яку раніше звинувачували у порушенні громадського порядку через проведення акції протесту біля будівлі конференції Energy Intelligence Forum у столиці Великобританії у жовтні минулого року.

Тоді Тунберг та ще кількох активістів затримали на екологічній демонстрації. На думку поліції, протестувальники порушили громадський порядок, оскільки відмовилися підкоритись вимозі офіцера перенести акцію в інше узгоджене місце. Проте суд, який тривав два дні, ухвалив, що вимоги поліції були незаконними і недостатньо чітко сформульованими, тому виправдав усіх п'ятьох підсудних.

Вимоги екоактивістів

Учасники акції у жовтні 2023 року, на якій затримали Тунберг, звинувачували великі енергетичні компанії у саботажі переходу світової енергетики на відновлювані джерела енергії з метою отримання більшого прибутку.

"Світ потопає у викопному паливі. Наші надії, мрії та життя змиваються потоком пропаганди та брехні. Протягом десятиліть ці компанії усвідомлювали наслідки своїх бізнес-моделей, однак нічого не зробили. Ми не можемо дозволити цьому тривати", - заявила тоді екоактивістка.

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За останні кілька місяців Тунберг зробила одразу кілька гучних заяв. Більшість із них стосувалися війни Ізраїлю проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази. У жовтні минулого року вона опублікувала в соцмережі Х фото з плакатом, на якому було написано: "Підтримую Газу". Після цього Тунберг неодноразово брала участь у пропалестинських та антиізраїльських демонстраціях.