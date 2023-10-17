У Лондоні поліція затримала екоактивістку Грету Тунберг

Грета Тунберг приєдналася до акції протесту проти нафтових компаній біля лондонського готелю InterContinental.

Активістку руху за захист клімату Грету Тунберг у вівторок, 17 жовтня, під час акції протесту проти нафтових та газових компаній у центрі Лондона затримала поліція.

Тунберг була серед десятків протестувальників, які зібралися біля InterContinental на вулиці Парк-Лейн, де проходить конференція Energy Intelligence Forum. Серед спікерів конференції є керівники нафтових компаній Saudi Aramco та норвезької Equinor, а також міністр енергетичної безпеки Великобританії.

Активісти намагалися заблокувати доступ до готелю, скандуючи "Геть нафтові гроші!". Представники організації "Грінпіс" розгорнули з даху InterContinental плакат із написом "Змусіть велику нафту заплатити".

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Як повідомляє AP, Тунберг вивели з демонстрації два офіцери поліції. Разом із нею затримали ще близько 10 активістів.

Протестувальники звинувачують компанії, що видобувають викопне паливо, у навмисному уповільненні переходу світової енергетики на відновлювані джерела енергії з метою отримання більшого прибутку. Представники екологічних груп пообіцяли влаштовувати такі акції протягом усієї конференції, яка має тривати три дні.

Це вже не перший арешт Грети Тунберг. 17 січня 2023 року екоактивістку затримала поліція Німеччини через участь в акції протесту проти розширення вугільного кар'єру біля покинутого села Лютцерат.