Ізраїль видаляє згадки про Грету Тунберг з шкільної програми

Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що видалить будь-які згадки про кліматичну активістку Грету Тунберг після того, як вона опублікувала пост з плакатом Stand with Gaza. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ у понеділок, 23 жовтня.

"ХАМАС є терористичною організацією, відповідальною за вбивство 1400 невинних ізраїльтян, в тому числі дітей, жінок і людей похилого віку, та викрадення понад 200 осіб до Сектора Гази. Така позиція позбавляє її (Грету Тунберг. - Ред.) права бути освітнім і моральним прикладом для наслідування, і вона більше не має права служити натхненням і вихователем ізраїльських школярів", - цитують заяву міністерства The Jerusalem Post і Ynet.

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20 жовтня Тунберг у соціальній мережі Х закликала до "свободи палестинців", жодним чином не згадавши при цьому напад на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Європейському Союзі, США та Ізраїлі. - Ред.), який і спричинив ізраїльські удари по Газі у відповідь.

При цьому вона використала фото активісток заснованого Тунберг кліматичного руху Fridays for Future, які тримали плакати на підтримку палестинців, а також м'якої іграшки-восьминога. Це фото нагадало про карикатури з євреями у вигляді восьминогів, що використовувалися зокрема нацистами, і стало причиною закиду Тунберг антисемітизму.

Пізніше Тунберг видалила цей пост і опублікувала новий з таким самим змістом і світлиною, але вже без іграшки. Вона заявила, що "не знала", що восьминіг може мати таке символічне значення. Активістка додала, що іграшка - це інструмент, який використовують люди з аутизмом, на який вона сама страждає, для передачі почуттів, і наголосила, що "засуджує антисемітизм в усіх його проявах".