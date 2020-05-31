Стрілянина в Броварах: суд обрав запобіжні заходи затриманим

Суд у Броварах обирає запобіжні заходи затриманим у зв'язку зі стріляниною у місті. Станом на ранок неділі, 31 травня, суд обрав 11 особам запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Станом на 31 травня працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23-м з них - оголошено про підозру", - додали у Нацполіції.

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Нагадаємо, 29 травня вранці у житловому районі Броварів між підприємцями, які займаються перевезеннями пасажирів, сталася перестрілка. На місці затримали декількох осіб зі зброєю. Подія набула широкого резонансу, на неї відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав міністра внутрішніх справ знайти замовників та притягнути їх до відповідальності.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков згодом повідомив, що причиною стрілянини став конфлікт між двома перевізниками у Київській області. Конфлікт стосувався маршрутів між Броварами та Києвом, обсяг перевезень Аваков оцінив у 220 мільйонів гривень на рік. "Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень - легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізника, - ні", - додав глава МВС. За його словами, саме за ці кошти для з'ясування відносин між собою вони "найняли бандитів" і "забили стрілку", як у 1990-ті, яка закінчилася стріляниню.