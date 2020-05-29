На Київщині проводять спецоперацію через стрілянину в Броварах

У Київській області у п'ятницю, 29 травня, оголошено проведення спецоперації через масову стрілянину у Броварах. Правоохоронці шукають автівки, в яких можуть перебувати учасники конфлікту, які зникли з місця події.

"Наразі працівники поліції розшукують 5 автомобілів за допомогою яких учасники інциденту зникли з місця стрілянини", - йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ України у соцмережі Facebook. У цій спецоперації беруть участь усі наряди поліції Київської області та Броварів.

Пресслужба Офісу президента (ОП) за результатами звіту Володимиру Зеленському очільника МВС Арсена Авакова повідомила про затримання 20 людей. У поліції раніше казали, що затримали 11 осіб, двоє з яких мешканці Київщини, а решта - жителі Вінниччини. З ними проводять слідчі дії. Крім того, за місцем проживання затриманих тривають невідкладні обшуки.

Зазначається, що троє із затриманих осіб під час перестрілки отримали вогнепальні поранення, їх доставили до лікарні.

Дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Відкрито відповідні кримінальні провадження.

Мер Броварів розповів можливу причину перестрілки

Як доповів Аваков Зеленському, за попередньою версією поліції, конфлікт стався між перевізниками. "Голова МВС доповів президенту, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами з розподілу маршрутів. У бійці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці", - ідеться в повідомленні пресслужби ОП.

Мер Броварів Ігор Сапожко оприлюднив ймовірну причину цього конфлікту. "Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів", - написав він у Facebook.

Сапожко зазначив, що разом з підлеглими неодноразово звертався до керівника області та начальника управління інфраструктури Київської міської держадміністрації, яка затверджує маршрути, з офіційними листами та зверненнями щодо погодження нового експресмаршруту з Торгмашу (Бровари) до метро Лісова у Києві через Окружну дорогу. За його словами, усі ці звернення були проігноровані.

"Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий. Тому, вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня", - припустив мер Броварів.

Нагадаємо, близько 7-ої ранку цього дня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в житловому кварталі Броварів. На місці затримали декількох осіб зі зброєю. Серед них виявилися люди з різних регіонів.

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