 На Київщині після масової стрілянини затримали 10 осіб зі зброєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Новини

На Київщині після масової стрілянини затримали 10 осіб зі зброєю

За даними поліції, конфлікт у Броварах стався між підприємцями-транспортниками та нелегальними перевізниками.

Ukraine Polizei (picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer)

Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Броварах, що сталась вранці у п'ятницю, 29 травня. Згідно з повідомленням поліції у соцмережі Facebook, там стався "конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками".

Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Бровари надійшло о 7.15 ранку. На місці затримали десятеро осіб зі зброєю, яких доправили до Броварського відділу поліції. На місці правопорушення працівники поліції вилучили зброю, наразі встановлюють її належність.

"Затриманими виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту", - ідеться у повідомленні поліції.

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У коментарі "Українській правді" речниця поліції Київської області зазначила, що у стрілянині взяли участь близько ста осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. 

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