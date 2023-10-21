Стрілянина в Брюсселі: Міністр юстиції Бельгії йде з посади

Нападник, який у понеділок вбив двох шведів у Брюсселі, раніше мав бути екстрадований до Тунісу. Однак через судову помилку цього не сталося. Міністр юстиції Бельгії вважає цю помилку особистою відповідальністю.

Після вбивства двох шведських футбольних вболівальників і поранення ще одного у Брюсселі на початку тижня, міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн подав у відставку, повідомляє агенція dpa у суботу, 21 жовтня.

Напередодні на пресконференції міністр повідомив, що у серпні 2022 року Туніс направив запит на екстрадицію чоловіка, який був застрелений 17 жовтня після нападу на шведів, однак цей запит суддя так і не обробив.

"Це індивідуальна, монументальна та неприйнятна помилка з драматичними наслідками", - зазначив Ван Квікенборн.

Він наголосив, що несе особисту відповідальність за цю адміністративну помилку, а тому має піти у відставку. "Я не шукаю виправдань. Я вважаю, що це мій обов'язок", - зауважив міністр.

Тунісець проживав у Бельгії нелегально

Згідно з офіційними документами, підозрюваний 45-річний тунісець раніше просив притулку в Норвегії, Швеції, Італії та Бельгії. У Бельгії його заяву про надання притулку відхилили, у 2021 році він отримав наказ про депортацію.

Однак його так і не депортували, тому він залишився в Бельгії нелегально. За даними бельгійських органів юстиції, минулого року судді, який мав розглядати запит на екстрадицію чоловіка до Тунісу, передали 31 міжнародний запит про екстрадицію. Він обробив 30 із них. Чому останній запит не був розглянутий, наразі не відомо.