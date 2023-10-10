У ЄС у 2023 році очікують мільйон прохань про притулок

Уже на початок жовтня 2023 року в ЄС зареєстровано понад 801 тисячу клопотань щодо надання статусу біженців. Найбільший приріст мігрантів зафіксовано у Латвії, Естонії та Німеччині, повідомляє Die Welt.

Кількість прохань про надання притулку, поданих у 27 країнах Євросоюзу, Швейцарії та Норвегії у 2023 році, ймовірно, перевищить один мільйон, повідомила у вівторок, 10 жовтня, газета Die Welt з посиланням на дані Європейського агентства у справах біженців (EUAA), отримані із конфіденційної доповіді Єврокомісії.

Згідно з цими даними, з початку поточного року до жовтня у цих країнах було зареєстровано 801 459 клопотань про надання статусу біженців. Це - найвищий показник за аналогічний період, починаючи із 2016 року.

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Лідери з приросту числа мігрантів - Латвія, Естонія та ФРН

Найбільший приріст кількості клопотань про притулок зафіксовано у Латвії (+168 відсотків) та Естонії (+119 відсотків) через масовий наплив нелегальних мігрантів на тлі війни Росії проти України.

На третьому місці - Німеччина. Тут відмічено приріст у річному обчисленні на рівні 74 відсотків. Водночас у Франції кількість клопотань збільшилася на 37 відсотків, а в Італії - на 63 відсотки.

За даними EUAA, у Німеччині майже кожне третє прохання надходить від громадян Сирії (27 відсотків). На другому місці перебувають претенденти з Афганістану (17 відсотків), а на третьому - з Туреччини (16 відсотків).

Українські біженці у ЄС переважно перебувають згідно з механізмом тимчасового захисту, який не потребує подання клопотання про отримання притулку, що є досить тривалою бюрократичною процедурою. Тимчасовий статус дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженими правами в ЄС щодо місця проживання, ринку праці, медичної допомоги та доступу до освіти. Цей механізм запровадили 4 березня 2022 року - невдовзі після широкомасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну - і вже один раз його автоматично подовжували на рік.

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