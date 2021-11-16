Стратегічний компас ЄС: від морських дронів до діалогу з Україною

Незважаючи на численні спроби та ініціативи, Євросоюз поки так і не став впливовим гравцем на світовій арені у питаннях оборони та безпеки. Однак у Брюсселі не полишають надій змінити такий стан справ. І цього разу в ЄС вирішили підійти до цього ґрунтовно - ідеться про ініціативу "Стратегічний компас".

Що таке "Стратегічний компас" Євросоюзу?

Країни Євросоюзу дуже по-різному оцінюють загрози їхній безпеці. Якщо, наприклад увага країн Балтії передусім зосереджена на Росії, а також Білорусі, то для Італії або Греції набагато важливішим є регіон Середземного моря. Привести ці оцінки до одного знаменника у ЄС і хочуть за допомогою "Стратегічного компаса". Це документ, який представляє "спільне стратегічне бачення" політики Євросоюзу у сфері безпеки та оборони на наступні 5-10 років.

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"У непередбачуваному, геополітично динамічному світі, сповненому загроз, котрі стрімко змінюються, "Стратегічний компас" буде для нас путівником, що визначає чіткі цілі у сфері безпеки та оборони ЄС, а також засоби їх досягнення та строки", - ідеться у проєкті компаса, який є у розпорядженні DW.

Жозеп Боррель

У Євросоюзі запевняють, що компас не стане звичним документом з політичними деклараціями та намірами. "Це не просто ще один політичний документ. Це програма дій з конкретними заходами та строками їхнього виконання", - наголосив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, представляючи проєкт компаса 16 листопада на пресконференції в Брюсселі.

Довга дорога ЄС до "Стратегічного компаса"

Роботу над компасом Євросоюз почав улітку 2020 року. Цю ініціативу активно просувала Німеччина, яка головувала у другій половині минулого року в Раді ЄС.

Першим кроком став підготований до листопада минулого року детальний аналіз загроз та викликів Євросоюзу. Документ засновується на інформації спецслужб, тому є таємним, його не публікували. Але відомо, що в ньому приділили увагу найрізноманітнішим загрозам, включно з кібератаками, гібридними загрозами, дезінформацією, революційними технологіями, а також міграційним тиском.

Цього року країни ЄС близько десяти місяців присвятили дискусії про "Стратегічний компас", після чого було розроблено перший проєкт документа. Жозеп Боррель представив його міністрам закордонних справ і оборони 27 країн Євросоюзу 15 листопада. Остаточне затвердження компаса заплановане на березень 2022 року, коли у Раді ЄС головуватиме Франція.

Сили швидкого реагування Євросоюзу

Проєкт "Стратегічного компаса" містить пропозиції з чотирьох напрямів. Кожна має назву у формі дієслова: "Діяти", "Убезпечити", "Інвестувати" та "Співпрацювати з партнерами".

"ЄС повинен бути у змозі діяти надійніше, швидше та рішучіше у відповідь на кризи", - зауважив Боррель. Центральна ініціатива першого блока - створення сил швидкого реагування ЄС. Ці сили повинні бути "модульними" та включати сухопутні, повітряні та морські компоненти.

Що в Брюсселі розуміють під "модульністю"? Ідея полягає у можливості застосовувати різну кількість військових - як кілька сотень, так і пару тисяч. Залежно від завдання змінюватиметься й "модуль", тобто досвід і тренування персоналу, а також їхнє технічне оснащення та спорядження. Боррель навів приклад двох цілковито різних місій - з евакуації та з розведення сторін, котрі ворогують.

Нагадаємо, що саме провал організації евакуації з Кабула зробив ідею сил швидкого реагування дуже популярною в Брюсселі та низці інших європейських столиць.

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Набір інструментів проти гібридних загроз

Блок "Убезпечити" присвячено передусім гібридним загрозам, кібератакам, а також безпеці та обороні в космосі. Представляючи компас, Боррель кілька разів згадав ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, назвавши її "ідеальним" прикладом викликів, описаних у компасі. "Ми стикаємося з гібридною війною, з багатьма відтінками сірого між миром і класичною війною, коли все використовується як зброя", - додав глава європейської дипломатії.

Аби мати змогу швидко реагувати на такі загрози, у ЄС хочуть розробити "набір інструментів" для протидії гібридним атакам. У чому можуть полягати ці інструменти? Боррель навів лише один приклад: створення груп швидкого реагування на гібридні загрози.

У ЄС хочуть розробляти бойовий танк наступного покоління. На фото німецький Leopard 2

Третій блок - "Інвестувати" - повинен розвивати інновації та зменшити залежність країн ЄС від технологій і промисловості інших країн. Проєкт "Стратегічного компаса" наводить кілька видів озброєнь і технічки, на яких Євросоюзу слід зосередитися: морські безпілотники, "бойові повітряні системи майбутнього", космічне спостереження за Землею та бойові танки.

ЄС і НАТО - співпраця чи конкуренція в обороні

Останній блок "Стратегічного компаса" присвячений співпраці з партнерами. Тут основну увагу приділяють НАТО, адже більшість країн ЄС також є членами Альянсу. Але це створює і ризик дублювання зусиль і виникнення конфліктів.

Якщо Франція, наприклад, є головним прибічником розвитку військового потенціалу Євросоюзу, то країни Центральної та Східної Європи, такі як Польща, бачать гарантію своєї безпеки у НАТО та скептично ставляться до оборонних спроможностей ЄС. Саме тому Боррель окрему увагу приділив спробі переконати громадськість у тому, що компас не спрямовано проти Альянсу, натомість він лише піде йому на користь.

Крім того, компас передбачає посилення співпраці й з регіональними організаціями, зокрема Африканським союзом та ОБСЄ. Серед основних країн-партнерів документ називає США, Норвегію, Великобританію та Канаду. Розвивати співпрацю хочуть і з іншими країнами. Серед них згадують і Україну, Грузію та Молдову. З ними мають намір посилити діалог, зокрема з протистояння гібридним загрозам і у сфері кібербезпеки. Більше деталей щодо України у документі не наводять.