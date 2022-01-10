 США: у Нью-Йорку під час пожежі в житловому будинку загинули 19 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2022

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Новини

США: у Нью-Йорку під час пожежі в житловому будинку загинули 19 людей

Внаслідок займання у багатоповерховому житловому будинку в Нью-Йорку загинули 19 людей, ще 63 постраждали, повідомив мер Ерік Адамс. З вогнем боролося близько 200 пожежників.

Пожежники на місці загоряння у Бронксі

Пожежники на місці загоряння у Бронксі

Сильна пожежа у багатоповерховому житловому будинку в Нью-Йорку (США) призвела до загибелі 19 людей. Про це повідомляє у неділю, 9 січня, CNN з посиланням на мера міста Еріка Адамса. 

За його словами, ще 63 особи постраждали, деякі перебувають у критичному стані. Серед загиблих - дев'ять дітей, уточнює агентство AP із посиланням на неназваного представника влади.

З вогнем боролися близько 200 пожежників. Пожежі було присвоєно п'яту, вищу, категорію. Причина спалаху в 19-поверховій будівлі на момент публікації новини залишається невідомою.

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Вогонь спалахнув на одному з нижніх поверхів, уточнив очільник пожежного департаменту Нью-Йорка Деніел Нігро. За його словами, відчинені двері сприяли швидкому поширенню полум'я. Постраждалих знаходили на кожному поверсі, наголосив він.

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