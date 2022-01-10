США: у Нью-Йорку під час пожежі в житловому будинку загинули 19 людей

Сильна пожежа у багатоповерховому житловому будинку в Нью-Йорку (США) призвела до загибелі 19 людей. Про це повідомляє у неділю, 9 січня, CNN з посиланням на мера міста Еріка Адамса.

За його словами, ще 63 особи постраждали, деякі перебувають у критичному стані. Серед загиблих - дев'ять дітей, уточнює агентство AP із посиланням на неназваного представника влади.

З вогнем боролися близько 200 пожежників. Пожежі було присвоєно п'яту, вищу, категорію. Причина спалаху в 19-поверховій будівлі на момент публікації новини залишається невідомою.

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Вогонь спалахнув на одному з нижніх поверхів, уточнив очільник пожежного департаменту Нью-Йорка Деніел Нігро. За його словами, відчинені двері сприяли швидкому поширенню полум'я. Постраждалих знаходили на кожному поверсі, наголосив він.

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