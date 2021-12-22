На Вінниччині горів готель: люди стрибали з вікон

У Вінницькій області сталася пожежа в готелі, внаслідок якої одна людина загинула, дві - отримали травми і були госпіталізовані, повідомляє у середу, 22 грудня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа виникла у середу о 02:59 в комплексі відпочинку "Батерфляй", розташованому у селі Селище Вінницького району.

Займання сталося на покрівлі шестиповерхової будівлі готелю. О 05:26 його ліквідували. У пресслужбі рятувальників зазначають, що до гасіння пожежі залучались 44 особи та 13 одиниць техніки ДСНС. До прибуття рятувальників з будівлі евакуювали 56 осіб, з них 53 дитини.

За інформацією правоохоронців, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Внаслідок отриманих від цього ушкоджень загинула дівчина. Інформація щодо неї наразі встановлюється.

Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення вимог пожежної безпеки, за що передбачено до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді внаслідок пожежі у приватному будинку для осіб похилого віку у Дніпрі загинули п'ятеро літніх жінок. Попередньо поліція встановила, що на другому поверсі будинку сталося коротке замикання і загорілася електропроводка.