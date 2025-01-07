США звільнили 11 ув'язнених Гуантанамо

Вихідців з Ємену, яких утримували в Гуантанамо, доставлять в Оман, заявили в Пентагоні. У спецв'язниці залишаються ще 15 осіб, у тому числі підозрюваний в організації терактів 11 вересня 2001 року.

Влада США звільнила 11 ув'язнених, які утримувалися у в'язниці на базі американських ВМС у Гуантанамо. Йдеться про вихідців з Ємену, заявило у понеділок, 6 січня, міністерство оборони США.

За даними відомства, в "інтересах національної безпеки Сполучених Штатів" їх буде перевезено до сусіднього з Єменом Оману. Адміністрація США дякує владі Оману за допомогу в скороченні числа в'язнів Гуантанамо і в досягненні мети щодо закриття цієї в'язниці, зазначається далі в заяві Пентагону.

У Гуантанамо залишаються 15 ув'язнених

Як пише газета The New York Times, 11 єменцям не було висунуто обвинувачень, але вони не могли бути депортовані через громадянську війну в їхній країні.

У грудні 2024 року президент США Джо Байден звільнив чотирьох ув'язнених Гуантанамо. Наразі під вартою в Гуантанамо залишаються 15 людей, у тому числі ймовірний організатор терактів 11 вересня 2001 року Халід Шейх Мохаммед.

Він і два його спільники наприкінці липня спробували укласти угоду зі слідством, погодившись визнати вину в обмін на звільнення від страти. Однак глава Пентагону Ллойд Остін анулював досудові угоди.

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Байден мав намір закрити в'язницю в Гуантанамо

Тюремний комплекс на орендованій Вашингтоном військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі був відкритий адміністрацією Джорджа Буша-молодшого 23 роки тому після терактів 11 вересня 2001 року. Загалом у ньому утримувалися 779 чоловіків, багатьом з яких так і не були пред'явлені обвинувачення.

Закрити спецв'язницю в Гуантанамо обіцяв ще під час передвиборних перегонів у 2007 році Барак Обама, проте його планам стали на заваді республіканці в Конгресі США. Байден також мав намір закрити в'язницю до кінця його президентського терміну.

Тим часом обраний президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну у січні 2018 року підписав указ, відповідно до якого в'язниця не має бути ліквідована. Він називав її такою, що відповідає американському та міжнародному праву. Колишні в'язні Гуантанамо заявляли, що до них застосовувалися такі заборонені методи, як позбавлення сну, вплив екстремальних температур, гучна музика, імітації утоплення.