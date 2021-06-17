Адміністрація Байдена вперше видала в'язня з Гуантанамо

Уперше від початку правління президента Джо Байдена США видали в'язня зі спецв'язниці на базі Гуантанамо. Марокканця Абдула Латіфа Насіра передали владі королівства Марокко, повідомила в понеділок, 19 липня, пресслужба Пентагону.

Передати Насіра на батьківщину планували ще у 2016 році за президентства Барака Обами. Під час президентства Дональда Трампа до звільнення з Гуантанамо так і не дійшло.

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Інформагенція Associated Press повідомила з посиланням на дані Пентагону, що Насір був членом нелегальної марокканської групи мусульман-сунітів у 1980-х роках. У 1996 році він прибув як найманець до Чечні, однак згодом опинився в Афганістані, тренувався в таборах "Аль-Каїди" і був схоплений у бою з військами США. Із 2002 року марокканець відбував ув'язнення в Гуантанамо.

Нині у спецв'язниці США на військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі залишаються 39 в'язнів.

Байден хоче зачинити в'язницю в Гуантанамо до 2025 року

За президента Джорджа Буша-молодшого і проголошеної ним "війни проти тероризму" після терактів 11 вересня 2001 року у США у спецв'язниці Гуантанамо перебували близько 780 осіб. Більшість із них передали у країни, звідки вони походили.

Закрити пенітенціарну установу обіцяв ще Барак Обама під час передвиборної кампанії 2007 року. Натомість Дональд Трамп під час своєї кампанії у 2016 році висловлював готовність залишити цю в'язницю відчиненою та "заповнити її поганими хлопцями".

Намірам Обами завадив Конгрес США, де більшість мали республіканці. Трамп у січні 2018 року підписав указ, згідно з яким в'язницю не має бути ліквідовано.

У середині лютого 2021 року прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявляла, що Байден хоче до кінця свого президентського терміну у 2025 року закрити в'язницю в Гуантанамо.