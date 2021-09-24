 Спілка ПСГ Німеччини: За м′якої погоди запасів газу має вистачити | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.01.2022

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Економіка

Спілка ПСГ Німеччини: За м'якої погоди запасів газу має вистачити

Німецькі газосховища заповнені менш ніж на 42 відсотки. Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв.

Німецьке газосховище Jemgum

Німецьке газосховище Jemgum належить компанії Astora - дочірній фірмі "Газпрому"

Німеччина має найбільші в ЄС потужності для зберігання природного газу. На території ФРН діють близько 40 підземних сховищ газу (ПСГ), до яких можна закачати приблизно 23 мільярди кубометрів блакитного палива. Більшість операторів цих ПСГ є членами галузевого об'єднання INES (Initiative Energien Speichern) зі штаб-квартирою у Берліні. Віднедавна воно представляє також інтереси компаній, що розробляють проєкти зберігання водню. Про те, чи вистачить Німеччини до кінця опалювального сезону наявних резервів природного газу, DW розмовляла з виконавчим директором INES Себастіаном Блешке (Sebastian Bleschke).

DW: Мабуть, ще ніколи німецькі газосховища і особливо рівень їх заповнення не викликали такого міжнародного інтересу, як зараз. Це пов'язано з побоюваннями, що найбільша країна ЄС може до весни зіткнутися з перебоями у постачанні тепла та електроенергії, оскільки запаси природного газу цього року перебувають на надзвичайно низькому рівні. Якою є ситуація на кінець січня?

Себастіан Блешке: Німеччина посідає четверте місце у світі за потужностями для зберігання природного газу, і це, напевно, одна з причин, чому багато хто - особливо на внутрішньому ринку ЄС - спостерігає зараз за німецькими ПСГ. На даний момент вони заповнені менш ніж на 42 відсотки. Настільки низького рівня заповнення на даний час не було ще ніколи.

Але ж це тільки середній показник! Чи можете ви підтвердити, що рівень запасів у великих газосховищах "Газпрому"в Німеччині знизився приблизно до 17 відсотків, тоді як решта німецьких ПСГ заповнена ще приблизно на 50 відсотків?

Себастіан Блешке

Себастіан Блешке

Група "Газпром" керує газосховищами у Німеччині через дві дочірні компанії: Astora та Erdgasspeicher Peissen, друга є спільним підприємством із фірмою VNG. Середній рівень заповнення трьох ПСГ цих двох операторів справді настільки низький.

Як виконавчий директорINES, ви зобов'язані виявляти лояльність до всіх членів об'єднання, до якого входять і Astora, і Erdgasspeicher Peissen, декому, можливо, більш відома під назвою UGS Katharina. Тому питання не про причини, а про можливі наслідки такої ситуації: чи вистачить наявних обсягів до закінчення опалювального сезону?

Тут слід неодмінно враховувати загальну картину, адже завдяки різним газопроводам, збудованим останніми роками, країни-члени ЄС дуже добре з'єднані одна з одною. Ця газотранспортна інфраструктура забезпечує взаємодію окремих ринків.

Так от, згідно з експертизою міністерства економіки ФРН, проведеною в 2015 році, Німеччині до 1 лютого на випадок 7-денних та 30-денних холодів потрібен рівень заповнення відповідно у 40 та 50 відсотків. Ця експертиза розглядала також варіант політичного конфлікту та припинення будь-яких постачань газу з Росії протягом цілого місяця. У такому разі нам потрібен був би рівень заповнення 60 відсотків. Цілком очевидно: якщо у нас уже зараз менше 42 відсотків і темпи забору газу останніх днів збережуться, ми цільових орієнтирів не досягнемо.

ПСГ Rehden

Найбільше в ЄС німецьке ПСГ Rehden потужністю 3,9 млрд. кубометрів газу належить "Газпрому" з 2014 року

Винесемо за дужки політичні конфлікти. Але морози 30 днів поспіль в Німеччині в лютому все ж таки малоймовірні, тим більше за умов глобального потепління.

Я не беруся оцінювати ймовірність подібних ризикових сценаріїв, і я тим більше не пасую як співрозмовник на тему політичних конфліктів. Але чим довше триває зима, тим, справді, вища ймовірність більш сприятливої ​​температури. У всякому разі, зараз погода досить м'яка. І все ж таки деяка невизначеність залишається.

А в зимові місяці йде лише відбір газу, чи бувають дні, коли відносно високі температури дозволяють поповнювати запаси в газосховищах?

Якраз під Новий рік, між 29 грудня та 3 або 4 січня, ми спостерігали закачування газу в ПСГ, і в ці дні їхня заповненість дещо зросла.

А чи не зациклена громадська увага надто на рівні запасів у ПСГ? І чи це не веде до перебільшення проблеми постачання Євросоюзу газом? Може, енергокомпанії зараз просто воліють посилено використовувати свої резерви, щоб не купувати на ринку дуже дорогий на даний момент газ, і чекають зниження цін найближчими тижнями, зокрема через прибуття значних обсягів зрідженого газу? Адже, судячи з повідомлень, у бік Європи рушила досить велика кількість танкерів із зрідженим природним газом.

Звичайно, не можна дивитися на одні лише газосховища, адже постачання газу забезпечують не тільки вони, воно пов'язане з різними факторами. Так, ми бачимо зараз надзвичайно високе завантаження потужностей терміналів прийому зрідженого природного газу. Проте останні тижні знову показали: якраз у зимовий період ПСГ відіграють центральну роль у газопостачанні. Отже, вони були і залишаються важливим фактором.

Але навіть якщо погода у лютому та березні виявиться м'якою: рівень запасів у німецьких газосховищах до кінця нинішньої зими у будь-якому разі виявиться дуже низьким. Чи вистачить часу для того, щоб до наступного опалювального сезону суто технічно закачати до ПСГ достатню кількість газу?

Так, це підтверджує досвід минулого року. Ще у травні, що досить пізно, рівень заповнення становив у нас лише 26 відсотків, порівняно з минулими роками, це вже було дуже мало. Все ж, була технічна можливість до кінця вересня довести запаси до більш ніж 90 відсотків. Тому я твердо переконаний: ми зможемо до наступної зими добре заповнити газосховища, навіть якщо до кінця цієї зими запаси будуть дуже низькими.

Давайте на закінчення знову повернімося до сьогоднішньої ситуації: які шанси Німеччини прожити до весни без перебоїв у постачанні газом?

Я б підсумував сказане так: довгострокові контракти виконуються, це ми чуємо звідусіль, рівень запасів у ПСГ на історично низькому рівні, що породжує певну невизначеність, проте погода є досить м'якою, що знижує напруженість на ринку. Тому я налаштований обережно оптимістично, хоча заспокоюватися поки що рано.

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    Автор: Андрій Гурков


 

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Докладно

Німецьке газосховище Jemgum

Чи вистачить Німеччині запасів газу цієї зими

Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв газопостачання.  

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