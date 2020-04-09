SpaceX вперше виведе астронавтів НАСА на орбіту 27 травня

Американська аерокосмічна агенція НАСА у п'ятницю, 17 квітня, повідомила, що компанія Ілона Маска SpaceX відправить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію 27 травня. Це буде перший космічний політ з екіпажем з території США майже за 10 років.

"27 травня НАСА знову запустить американських астронавтів на американських ракетах з американської землі!", - написав глава НАСА Джим Бріденстайн у своєму Твіттері.

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Астронавти будуть відправлені на МКС на ракеті SpaceX Falcon 9 на борту космічного корабля Crew Dragon, що також є розробкою SpaceX.

Як відомо, з липня 2011 року американські астронавти змушені літати на МКС на російських "Союзах", після того, як США згорнули программу Space Shuttle.