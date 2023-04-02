Торнадо в кількох штатах США: щонайменше 26 жертв

Одразу кілька штатів на Півдні й Середньому Заході Сполучених Штатів зазнали руйнівної дії десятків торнадо. Від стихійного лиха постраждало багато міст і поселень.

Кількість загиблих унаслідок десятків руйнівних торнадо, що днями пронеслися в кількох штатах США, сягнула 26 людей, повідомила в неділю, 2 квітня, інформагенція Associated Press з посиланням на місцеву владу. Серед постраждалих від стихії міст опинився й адміністративний центр штату Арканзас Літл-Рок, де повідомили про 2,6 тисячі зруйнованих або пошкоджених будівель.

Серед загиблих - щонайменше дев'ять людей в одному з округів штату Теннессі, четверо в маленькому містечку Вінн, що в Арканзасі, троє в окрузі Салліван, Індіана, і четверо в Іллінойсі. Про випадки загибелі людей від торнадо повідомили також в Алабамі і Міссісіпі, а також поблизу Літл-Рока.

Десятки людей постраждали і госпіталізовані. Завдано значної шкоди інфраструктурі, житловим будинкам і автомобілям. Станом на полудень суботи понад 530 тисяч будинків і підприємств були знеструмлені, понад 200 тисяч з них в Огайо, згідно з даними PowerOutage.us. Найскладіша ситуація в Індіані, де без енергопостачання залишилися майже 100 тис. споживачів, повідомляв телеканал CNN. Крім того, від знеструмлення значно постраждали штати Міннесота (84 тис. споживачів), Огайо (майже 60 тис. споживачів), Арканзас та Іллінойс (по 55 тис. споживачів).

За даними місцевої влади, 31 березня понад 50 торнадо різної інтенсивності вирували в штатах Іллінойс, Арканзас, Айова, Вісконсін, Теннессі та Міссісіпі.

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