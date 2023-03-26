Байден оголосив надзвичайний стан в Міссісіпі через торнадо

Президент США Джо Байден оголосив у неділю, 26 березня, запровадження надзвичайного стану в американському штаті Міссісіпі унаслідок руйнівного торнадо, що днями спустошив регіон, повідомила пресслужба Білого дому.

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"Президент США Джо Байден у неділю затвердив оголошення надзвичайного стану в штаті Міссісіпі після того, як сильний шторм ударив по штату, забравши життя щонайменше 25 осіб там та одне в Алабамі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Байден наказав виділити кошти з федерального бюджету на відбудову постраждалих районів на додачу до заходів штату і місцевої влади. Фінансування надійде в постраждалі округи Керролл, Гамфріс, Монро та Шаркі, уточнили в пресслужбі.

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Нагадаємо, найбільше від смерчу постраждало місто Роллінг-Форк з населенням 1,7 тисяч осіб, на яке припав основний удар торнадо. Значної шкоди зазнав і населений пункт Сілвер-Сіті, що розташований на заході штату й населення якого становить 200 осіб.