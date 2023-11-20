Шольц закликав збільшувати німецькі інвестиції в Африку

У Берліні розпочалася конференція "Пакт з Африкою", присвячена інвестиціям та співпраці з африканськими країнами. У перший день заходу уряд ФРН пообіцяв інвестувати чотири мільярди євро у зелену енергетику в Африці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та лідери кількох африканських країн закликали німецькі компанії нарощувати інвестиції в Африку.

Потенціал Африки величезний, заявив Шольц в перший день інвестиційної конференції, що почалася в Берліні у понеділок, 20 листопада, в рамках ініціативи Великої двадцятки (G20) "Пакт з Африкою", ухваленої в 2017 році за пропозицією Німеччини, яка тоді головувала у G20.

Відтоді до ініціативи, спрямованої на залучення приватних інвестицій, приєдналися тринадцять африканських країн: Бенін, Буркіна-Фасо, Кот-д’Івуар, Демократична Республіка Конго, Єгипет, Ефіопія, Гана, Гвінея, Марокко, Руанда, Сенегал, Того та Туніс.

Голова Африканської асоціації німецького бізнесу Сабіне Далль'Омо (Sabine Dall'Omo) у своєму виступі наголосила, що інвестиції німецьких компаній все ще "розчаровують" своїми розмірами. Водночас представники деяких африканських країн вказали на темпи їхнього зростання, зазначає Reuters.

Прем'єр-міністр Марокко Азіз Аханнуш заявив, що німецькі інвестиції в його країну з 2015 до 2022 року зросли вшестеро. Кількість німецьких компаній у Кот-д'Івуарі за п'ять років потроїлася, повідомив президент країни Алассане Уаттара.

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Німеччина готова інвестувати чотири мільярди євро у зелену енергетику в Африці

За словами Олафа Шольца, реформи в рамках "Пакту з Африкою" забезпечили значно вище економічне зростання в державах-учасницях пакту порівняно з іншими країнами континенту. "Конференція "Пакт з Африкою" покликана надіслати сигнал: ви можете розраховувати на Німеччину як на партнера", - заявив Шольц.

Під час конференції уряд ФРН пообіцяв інвестувати чотири мільярди євро у проєкти зеленої енергетики в Африці до 2030 року, пише AFP. Зокрема, канцлер закликав африканські країни розпочати великомасштабне виробництво екологічно чистого водню. "Ми закуповуватимемо зелений водень у великих кількостях", - пообіцяв Шольц.

Віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) зазначив, що на відновлювані джерела енергії припадає лише один відсоток виробництва електроенергії в Африці. "Ми готові (співпрацювати. - Ред.) як партнери, але ви повинні говорити, чого хочете, і скласти бізнес-плани", - закликав він.

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