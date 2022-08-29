Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України

КонфліктиСловаччинаСловаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради УкраїниTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиСловаччина13 год. тому13 год. томуБратислава виводить із експлуатації 11 радянських винищувачів МіГ-29, які тепер можуть передати Україні. Натомість сусідні Польща та Чехія пообіцяли охороняти повітряний простір Словаччини. https://www.dw.com/uk/slovaccina-poprosalasa-zi-svoimi-vinisuvacami-zaradi-ukraini-30082022/video-62972564Реклама