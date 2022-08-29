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КонфліктиСловаччина

Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України

13 год. тому

Братислава виводить із експлуатації 11 радянських винищувачів МіГ-29, які тепер можуть передати Україні. Натомість сусідні Польща та Чехія пообіцяли охороняти повітряний простір Словаччини.

https://www.dw.com/uk/slovaccina-poprosalasa-zi-svoimi-vinisuvacami-zaradi-ukraini-30082022/video-62972564
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