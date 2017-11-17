Скандальна інсталяція в центрі Києва: затримання та демонтаж

Правоохоронці у вівторок, 17 серпня, затримали одного з активістів, які брали участь у демонтажі інсталяції в центрі Києва, ще кілька пішли з місця інциденту разом з поліцейськими, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За даними поліції Києва, громадяни намагалися здійснити демонтаж інсталяції, встановленої до святкування Дня незалежності. Між ними та правоохоронцями виникла штовханина. Поліція встановлює обставини інциденту на алеї Героїв Небесної сотні, інформацію про наявність потерпілих з обох сторін уточнюють, йдеться у повідомленні поліції Києва в соцмережі Facebook.

Скандальна інсталяція

Увечері 16 серпня на алеї Героїв Небесної сотні встановили тимчасові інсталяції, які відтворювали побут часів пізнього СРСР. Вони були встановлені так, що закривали фотографії загиблих учасників Революції гідності. Наступного дня на місці зібралися декілька десятків активістів, а також мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що міська влада не давала дозволу на встановлення цих конструкцій.

Після цього активісти, за даними ЗМІ, - представники "Національного корпусу", почали їх ламати. За декілька хвилин на місце прибули майже два десятки правоохоронців, активісти розпочали з ними перепалку, яка переросла в невелику сутичку і завершилася затриманням одного з активістів.

Віталій Кличко дав доручення департаменту благоустрою КМДА демонтувати інсталяції. При цьому він повідомив, що керівництво національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності підтвердило, що встановлення інсталяції було погоджене з ним. "Але, я переконаний, цей безлад треба прибрати", - зазначив Кличко.

ОП: Інсталяція мала проілюструвати різні епохи

Частина інсталяції

Тим часом в Офісі президента повідомили, що встановлені інсталяції мали ілюструвати різні періоди історії, через які Україна пройшла на шляху здобуття незалежності. "Це - декорації для трансляції під час Дня незалежності. Там мала пройти людина з камерою і зняти їх, жодних масових акцій не передбачалося. Після Дня незалежності їх би прибрали. У мене немає інформації, чи були там дозволи на встановлення декорацій", - повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" речник президента Сергій Никифоров.

Він зазначив, що, крім епохи СРСР, інсталяція мала проілюструвати також побут козацької і царської епохи, періоду Другої світової війни. Никифоров уточнив, що усіма технічними питаннями, зокрема встановленням декорацій до Дня незалежності, опікується відповідний організаційний комітет.

Організатори погодились на демонтаж

Організатори інсталяції погодилися на демонтаж конструкцій, повідомив Український інститут національної пам'яті. "Конструкції, які почали встановлювати на алеї Героїв Небесної сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки. За творчим задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. Тимчасові декорації, які символізували б різні часові періоди, були потрібні для зйомок проєкту", - йдеться в повідомленні, цитує "Інтерфакс-Україна". У повідомленні зазначається, що з огляду на чутливість місця після спілкування з усіма причетними сторонами організатори інсталяції погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки в інше місце.