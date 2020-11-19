 Обшуки у музеї Революції гідності: мінкультури здивоване певними обставинами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2020

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Обшуки у музеї Революції гідності: мінкультури здивоване певними обставинами

Керівництво музею Революції гідності та приватних підрядників підозрюють у розкраданні 111 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Революція гідності в Україні (архівне фото грудня 2013 року)

Революція гідності в Україні (архівне фото грудня 2013 року)

Після повідомлень про проведення у четвер, 19 листопада, обшуків у приміщеннях Національного музею Революції гідності, в українському мінстерстві культури та інформаційної політики закликали правоохоронні органи оперативно та прозоро розслідувати всі обставини справи.

"Міністерство культури та інформаційної політики України уважно стежить за перебігом подій навколо слідчих дій у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної сотні - Музеї Революції гідності. Оскільки підозра, яка стала підставою обшуків для головного управління Національної поліції в місті Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури та із залученням оперативного супроводу СБУ, є серйозною і йдеться про велику суму бюджетних коштів, то співробітники музею надають повне сприяння слідству", - йдеться в повідомленні пресслужби мінкультури.

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Водночас у міністерства викликає "певне здивування" проведення слідчих дій у Національному музеї Революції гідності напередодні Дня гідності та свободи, особливо з урахуванням того, що рішення суду щодо проведення обшуку ухвалено ще 2 листопада 2020 року. "Міністерство культури та інформаційної політики України закликає утриматися від емоційних висловлювань та політичних спекуляцій на темі Революції гідності. Також просимо компетентні органи всебічно, оперативно, неупереджено та, враховуючи суспільну важливість та чутливість питання, у максимально можливий відкритий та прозорий спосіб розслідувати всі обставини справи", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, про обшуки в приміщеннях Національного музею Революції гідності зранку 19 листопада повідомила пресслужба музею у Facebook. Генеральний директор музею Ігор Пошивайло згодом уточнив, що обшуки відбувалися також у нього вдома. "О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію щодо фінансово-господарської діяльності", - написав Пошивайло.

СБУ підтверджує обшуки

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Музей Революції гідності: що хочуть побудувати німці (11.07.2018)

Служба безпеки України підтвердила факт проведення обшуківу приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності в рамках справи про розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

"Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80 відсотків від суми договору, що склало 111 мільйонів гривень. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - повідомляє пресслужба СБУ в соцмережі Facebook.

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Правоохоронці повідомляють, що договір на виконання будівельних робіт музей уклав наприкінці 2018 року. "На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень", - зазначено в повідомленні. За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Порошенко назвав обшуки символом реваншу

У свою чергу, народний депутат Петро Порошенко заявив, що обшуки в музеї Революції гідності є однозначним символом реваншу. Коментуючи ці обшуки, Порошенко заявив, що влада "боїться ідей, які надихнули українців під час Революції гідності". Після Революції гідності, у 2014 році, Порошенка було обрано президентом України на позачергових виборах.

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Історія Майдану в коміксах: легко про серйозне (18.02.2020)

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Перший комікс про Майдан

    Комікс про Революцію гідності розрахований на молоду аудиторію. На 36 сторінках у картинках і коротких діалогах автори змальовують акції протесту студентів, їх побиття "беркутівцями" та початок масових демонстрацій на Майдані.

  • Головна героїня коміксу про Майдан Мирослава

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Головна героїня як збірний образ

    Головна героїня графічної новели - молода дівчина Мирослава - не цікавиться політикою і веде насичене розвагами студентське життя. За задумом авторів, Мирослава є збірним образом української молоді часів Революції гідності.

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Студентський протест, що переріс у революцію

    Комікс показує перші протести студентів проти відмови від євроінтеграції, з яких у кінці листопада 2013 року фактично розпочалася Революція гідності.

  • Побиття студентів - сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Побиття студентів пробудило свідомість українців

    Переломним моментом для головної героїні коміксу Мирослави стає побиття "беркутівцями" студентів, у епіцентрі якого вона опиняється випадково.

  • Михайлівський собор, який прихистив студентів (сцена з коміксу про Майдан)

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Михайлівський собор, який прихистив студентів

    Комікс має документальне підґрунтя. У ньому зображені реальні локації та збережена хронологія подій - як-от втеча студентів до Михайлівського собору після нападу бійців особливого призначення.

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Електронна книжка у вільному доступі

    Наклад книжки складає 1700 примірників, які будуть поширені, зокрема, у школах та бібліотеках. У вільний доступ викладуть і електронну версію книжки українською та англійською мовами.

  • Презентація Історії з Майдану в Києві 17 лютого

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Майдан очима молоді

    Над графічною новелою працювали художник Микита Губський, художниця Рейхан Аксу, а також сценарист Богдан Солов'ян. Шість років тому вони самі були підлітками і не брали участі в революції. На думку кураторів, саме тому їм вдалося зобразити події максимально об'єктивно. Окрім творчої команди, до проєкту долучали психолога та працівників Національного музею Революції гідності.

  • Презентація коміксу про Майдан у Києві, 17 лютого

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Комікси замість книжок з історії

    На думку кураторів проєкту, формат графічної новели якнайкраще доносить молодій аудиторії реальну історію Революції гідності.

  • Презентація коміксу в Києві

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Презентація до шостих роковин розстрілів на Майдані

    Робота над графічною новелою тривала декілька місяців. Комікс презентували напередодні шостих роковин масових розстрілів на Майдані Незалежності.

  • Обкладинка книжки Історія з Майдану

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Три місяці революції у трьох епізодах

    Автори проєкту планують вихід ще двох епізодів "Історії з Майдану" у 2021 році. Загалом у трьох збірках коміксів будуть описані всі найважливіші події Революції гідності від її початку в листопаді 2013-го і до завершення у лютому 2014 року.

    Автор: Світлана Власова


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