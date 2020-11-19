Обшуки у музеї Революції гідності: мінкультури здивоване певними обставинами

Після повідомлень про проведення у четвер, 19 листопада, обшуків у приміщеннях Національного музею Революції гідності, в українському мінстерстві культури та інформаційної політики закликали правоохоронні органи оперативно та прозоро розслідувати всі обставини справи.

"Міністерство культури та інформаційної політики України уважно стежить за перебігом подій навколо слідчих дій у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної сотні - Музеї Революції гідності. Оскільки підозра, яка стала підставою обшуків для головного управління Національної поліції в місті Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури та із залученням оперативного супроводу СБУ, є серйозною і йдеться про велику суму бюджетних коштів, то співробітники музею надають повне сприяння слідству", - йдеться в повідомленні пресслужби мінкультури.

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Водночас у міністерства викликає "певне здивування" проведення слідчих дій у Національному музеї Революції гідності напередодні Дня гідності та свободи, особливо з урахуванням того, що рішення суду щодо проведення обшуку ухвалено ще 2 листопада 2020 року. "Міністерство культури та інформаційної політики України закликає утриматися від емоційних висловлювань та політичних спекуляцій на темі Революції гідності. Також просимо компетентні органи всебічно, оперативно, неупереджено та, враховуючи суспільну важливість та чутливість питання, у максимально можливий відкритий та прозорий спосіб розслідувати всі обставини справи", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, про обшуки в приміщеннях Національного музею Революції гідності зранку 19 листопада повідомила пресслужба музею у Facebook. Генеральний директор музею Ігор Пошивайло згодом уточнив, що обшуки відбувалися також у нього вдома. "О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію щодо фінансово-господарської діяльності", - написав Пошивайло.

СБУ підтверджує обшуки

Дивитись відео 02:39 Поділитись Музей Революції гідності: що хочуть побудувати німці (11.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31FQ7 Музей Революції гідності: що хочуть побудувати німці (11.07.2018)

Служба безпеки України підтвердила факт проведення обшуківу приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності в рамках справи про розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

"Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80 відсотків від суми договору, що склало 111 мільйонів гривень. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - повідомляє пресслужба СБУ в соцмережі Facebook.

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Правоохоронці повідомляють, що договір на виконання будівельних робіт музей уклав наприкінці 2018 року. "На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень", - зазначено в повідомленні. За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Порошенко назвав обшуки символом реваншу

У свою чергу, народний депутат Петро Порошенко заявив, що обшуки в музеї Революції гідності є однозначним символом реваншу. Коментуючи ці обшуки, Порошенко заявив, що влада "боїться ідей, які надихнули українців під час Революції гідності". Після Революції гідності, у 2014 році, Порошенка було обрано президентом України на позачергових виборах.

Дивитись відео 02:31 Поділитись Історія Майдану в коміксах: легко про серйозне (18.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3XwqJ Історія Майдану в коміксах: легко про серйозне (18.02.2020)