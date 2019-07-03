Після скандалу Бундесвер уперше за 60 років змінив постачальника гвинтівок
Уперше за 60 років Бундесвер обрав собі нового постачальника штурмових гвинтівок. Рішення є наслідком скандалу із неякісною гвинтівкою G36.
Озброєння від Haenel - нового постачальника Бундесверу
За повідомленням міноборони Німеччини, на озброєння Бундесверу має невдовзі надійти штурмова гвинтівка від виробника C. G. Haenel з Тюрінгії. Багаторічний виробник гвинтівок G36 для Бундесверу Heckler & Koch не отримав очікуваного замовлення на 120 тисяч одиниць зброї і тепер йому залишається хіба що оскаржити рішення у судовому порядку.
"Краще пристосовані до потреб армії"
Вже зараз Haenel постачає Бундесверу снайперські гвинтівки. Підприємство з Тюрінгії, яке відновило виробництво у 2008 році, належить до Merkel-Gruppe, що входить до холдингу Tawazun з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Інформагенція dpa з посиланням на військові кола повідомляє, що ще 2017-го року Haenel представила гвинтівку, яка "краще пристосована до потреб німецької армії". Співпраця з підприємством з Тюрінгії має і додаткові економічні та інші переваги, додають джерела, що засвідчили і багаторазові випробування цієї зброї.
Торік, коли ще тривав тендер, конкурент Haenel на ринку Heckler & Koch обрушився із безпрецедентною критикою на адресу міністерства оборони ФРН. У листі на ім'я тодішньої очільниці відомства Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у концерні заявили, що не існує чесної та гідної альтернативи їхній модифікованій гвинтівці G36.
Штурмова гвинтівка G36
Heckler & Koch постачав Бундесверу штурмові гвинтівки ще з 1959 року. Однак по репутації виробника сильно вдарив скандал щодо неточності гвинтівок G36, що розпочався у 2012-му році, коли департамент озброєнь міністерства оборони ФРН констатував "значні недоліки" гвинтівки. Проблеми з нею вперше були зафіксовані ще раніше - у 2010-му.
У 2015-му фон дер Ляєн оголосила, що "G36 у її нинішній конструкції не має майбутнього у Бундесвері". Експерти тоді представили результати дослідження, згідно з яким при перегріві точність влучання при стрільбі гвинтівкою знижується з необхідних 90 до 7 відсотків. Те саме відбувається під час неперервної стрільби. Виробник гвинтівки - компанія Heckler & Koch - піддала сумніву висновки експертів і звинуватила уряд у завданні шкоди репутації виробника. У підсумку Фон дер Ляєн оголосила про зняття з озброєння проблемної G36.
Для Heckler & Koch програш у тендері став серйозним ударом. Підприємство і так перебуває у скрутному фінансовому становищі: його заборгованість у 249 мільйонів євро майже дорівнює річному обороту у 239 мільйонів. Після двох збиткових років підприємству вдалося усе ж вийти на рентабельність.
На заводах Heckler & Koch у землі Баден-Вюртемберг працевлаштовані 910 співробітників, ще 85 працюють у США, де працює завод зі збору пістолетів. Крім Бундесверу, у Німеччині підприємство також забезпечує зброєю федеральну поліцію.
Бундесверу виповнилось 60 років
Перезавантаження 22 роки тому
2 квітня 1993 року федеральний уряд схвалює рішення про участь Бундесверу в операції НАТО у Югославії. Це було перше з часів Другої світової війни бойове завдання німецьких солдатів за кордоном.
Бундесверу виповнилось 60 років
Суперечлива участь в операціях у колишній Югославії
Бундесвер бере участь у забезпеченні ембарго на постачання зброї до колишньої Югославії в Адріатичному морі, а також безпольотної зони над Боснією. Виконання німецькими солдатами завдань за межами території країн-членів НАТО спричинило внутрішньополітичної дискусії. Соціал-демократи й ліберали вважали участь Бундесверу в операціях у колишній Югославії такою, що суперечить конституції ФРН.
Бундесверу виповнилось 60 років
Вирішальне слово за парламентом
У своєму рішенні від 12 липня 1994 року Федеральний конституційний суд підтвердив, що Німеччина - як член ООН і НАТО - має право на участь своїх збройних сил у місіях цих організацій. Суд, однак, наголосив на тому, що кожну таку операцію має затверджувати Бундестаг.
Бундесверу виповнилось 60 років
Війна у Косові: бойове завдання без мандата ООН
Навесні 1999 року Бундесвер бере участь в операції НАТО "Союзна сила" - першій великій бойовій операції в своїй історії. Німецькі літаки Tornado ведуть повітряну розвідку й боротьбу з сербськими системами протиповітряної оборони. З погляду міжнародного права операція була сумнівною, оскільки Північноатлантичний альянс не мав мандата Ради Безпеки ООН на проведення операції.
Бундесверу виповнилось 60 років
Суперечки навколо косовської місії
У Косові тодішня червоно-зелена коаліція вперше використала збройні сили як політичний засіб за межами країни. Це спричинили значні внутрішньополітичні тертя. Опоненти заявляли про антиконституційну агресивну війну. Особливо дісталося Зеленим: 1999 року на одному з партійних конгресів у міністра закордонних справ Йошку Фішера кинули кулькою з фарбою.
Бундесверу виповнилось 60 років
Війна з терором
Після терористичних актів 11 вересня 2001 року НАТО вперше в своїй історії задіює статтю 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Уряд ФРН теж підтримує "війну з терором". У рамках операції "Нескорена свобода" Бундесвер бере участь у бойових діях в Афганістані та на морі в районі Сомалійського півострова.
Бундесверу виповнилось 60 років
Шредер заручився підтримкою депутатів
Участь Бундесверу у боротьбі з тероризмом викликала суперечки в червоно-зеленій коаліції. Канцлер Ґергард Шредер (СДПН), який запевнив США в "повній солідарності" з боку Німеччини, пов'язав голосування щодо місії в Афганістані з голосуванням про довіру урядові - і здобув підтримку Бундестагу, хоч і з невеликою перевагою.
Бундесверу виповнилось 60 років
13 років в Афганістані
З 2002 року Бундесвер бере участь в операціях Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані. За 13 років у цій країні загинули 54 німецькі солдати. Місія МССБ добігла кінця 31 грудня 2014 року. Відтоді 850 солдатів Бундесверу беруть участь у наступній операції - "Рішуча підтримка". Її метою є підготовка афганських сил безпеки.
Бундесверу виповнилось 60 років
Авіаудар по автоцистернах біля Кундуза
4 вересня 2009 року внаслідок авіаудару по захоплених талібами автоцистернах з пальним загинуло більше сотні людей, у тому числі діти. Операцією, яку провели південніше Кундуза, командував німецький полковник Ґеорґ Кляйн. Це найбільше на сьогодні число жертв у місії Бундесверу.
Бундесверу виповнилось 60 років
Ракети Patriot у Туреччині
З грудня 2012 року німецькі ракетні комплекси Patriot розташовані на південному сході Туреччини, яка попросила підтримки союзників по НАТО, побоюючись ракетних атак з боку Сирії. 256 німецьких солдатів дислоковані в анатолійському місті Кахраманмараш, що приблизно за 100 кілометрів на північ від сирійського кордону. Мандат місії закінчується у січні 2016 року.
Бундесверу виповнилось 60 років
Боротьба з піратами в Аденській затоці
З грудня 2008 року приблизно 318 німецьких вояків беруть участь в операції "Аталанта" в Аденській затоці та біля берегів Сомалійського півострову. Очолювана Євросоюзом операція має на меті захист гуманітарних вантажів та свободи судноплавства в регіоні, а також боротьбу з піратством.
Бундесверу виповнилось 60 років
Порятунок біженці у Середземному морі
Бундесвер також допомагає рятувати біженців у Середземному морі. У цій місії з квітня 2015 року беруть участь до 320 солдатів на фрегатах та кораблях підтримки. Операцію буде подовжено, і німецькі кораблі зможуть зупиняти човни контрабандистів, які переправляють людей з Лівії до Італії, накладати на них арешт, а за потреби - знищувати.
Бундесверу виповнилось 60 років
Пам'ять про загиблих
За 60 років існування Бундесверу 106 німецьких содатів загинули в операціях за кордоном. Урочисто відкритий 8 вересня 2009 року Меморіал Бундесверу в Берліні вшановує пам'ять загиблих також за межами Німеччини вояків.