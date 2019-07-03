Після скандалу Бундесвер уперше за 60 років змінив постачальника гвинтівок

За повідомленням міноборони Німеччини, на озброєння Бундесверу має невдовзі надійти штурмова гвинтівка від виробника C. G. Haenel з Тюрінгії. Багаторічний виробник гвинтівок G36 для Бундесверу Heckler & Koch не отримав очікуваного замовлення на 120 тисяч одиниць зброї і тепер йому залишається хіба що оскаржити рішення у судовому порядку.

"Краще пристосовані до потреб армії"

Вже зараз Haenel постачає Бундесверу снайперські гвинтівки. Підприємство з Тюрінгії, яке відновило виробництво у 2008 році, належить до Merkel-Gruppe, що входить до холдингу Tawazun з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Інформагенція dpa з посиланням на військові кола повідомляє, що ще 2017-го року Haenel представила гвинтівку, яка "краще пристосована до потреб німецької армії". Співпраця з підприємством з Тюрінгії має і додаткові економічні та інші переваги, додають джерела, що засвідчили і багаторазові випробування цієї зброї.

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Торік, коли ще тривав тендер, конкурент Haenel на ринку Heckler & Koch обрушився із безпрецедентною критикою на адресу міністерства оборони ФРН. У листі на ім'я тодішньої очільниці відомства Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у концерні заявили, що не існує чесної та гідної альтернативи їхній модифікованій гвинтівці G36.

Штурмова гвинтівка G36

Heckler & Koch постачав Бундесверу штурмові гвинтівки ще з 1959 року. Однак по репутації виробника сильно вдарив скандал щодо неточності гвинтівок G36, що розпочався у 2012-му році, коли департамент озброєнь міністерства оборони ФРН констатував "значні недоліки" гвинтівки. Проблеми з нею вперше були зафіксовані ще раніше - у 2010-му.

У 2015-му фон дер Ляєн оголосила, що "G36 у її нинішній конструкції не має майбутнього у Бундесвері". Експерти тоді представили результати дослідження, згідно з яким при перегріві точність влучання при стрільбі гвинтівкою знижується з необхідних 90 до 7 відсотків. Те саме відбувається під час неперервної стрільби. Виробник гвинтівки - компанія Heckler & Koch - піддала сумніву висновки експертів і звинуватила уряд у завданні шкоди репутації виробника. У підсумку Фон дер Ляєн оголосила про зняття з озброєння проблемної G36.

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Накопичення боргів

Для Heckler & Koch програш у тендері став серйозним ударом. Підприємство і так перебуває у скрутному фінансовому становищі: його заборгованість у 249 мільйонів євро майже дорівнює річному обороту у 239 мільйонів. Після двох збиткових років підприємству вдалося усе ж вийти на рентабельність.

На заводах Heckler & Koch у землі Баден-Вюртемберг працевлаштовані 910 співробітників, ще 85 працюють у США, де працює завод зі збору пістолетів. Крім Бундесверу, у Німеччині підприємство також забезпечує зброєю федеральну поліцію.