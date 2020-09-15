Heckler & Koch - німецька компанія-виробник зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Heckler & Koch".

Німецька компанія Heckler & Koch спеціалізується на виробництві стрілецької зброї. Штаб-квартира Heckler & Koch розташована в німецькому місті Оберндорф-ам-Неккар. Річний обсяг продажу фірми Heckler & Koch становить близько 200 мільйонів євро. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.