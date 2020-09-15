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Heckler & Koch

Heckler & Koch - німецька компанія-виробник зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Heckler & Koch".

Німецька компанія Heckler & Koch спеціалізується на виробництві стрілецької зброї. Штаб-квартира Heckler & Koch розташована в німецькому місті Оберндорф-ам-Неккар. Річний обсяг продажу фірми Heckler & Koch становить близько 200 мільйонів євро. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Після скандалу Бундесвер уперше за 60 років змінив постачальника гвинтівок

Після скандалу Бундесвер уперше за 60 років змінив постачальника гвинтівок 15.09.2020

Уперше за 60 років Бундесвер обрав собі нового постачальника штурмових гвинтівок. Рішення є наслідком скандалу із неякісною гвинтівкою G36.
MP5 замість Калашникова: німецький виробник не веде жодних переговорів про продаж зброї Україні

MP5 замість Калашникова: німецький виробник не веде жодних переговорів про продаж зброї Україні 26.03.2019

Німецький виробник Heckler & Koch не веде переговорів з Україною, повідомили DW в компанії. Раніше в Нацполіції заявляли про рішення закупити пістолети-кулемети MP5 на заміну автоматам Калашникова та іншій зброї з Росії.
Виробник зброї Heckler & Koch сплатить мільйонний штраф за поставки в Мексику

Виробник зброї Heckler & Koch сплатить мільйонний штраф за поставки в Мексику 21.02.2019

З 2006 по 2009 роки в неспокійні мексиканські штати потрапили тисячі одиниць автоматів G36 та набоїв до них. Тепер виробник цієї зброї компанія Heckler & Koch заплатить 3,7 мільйона євро штрафу, вирішив суд у Штутгарті.
У Бундесверу виникли проблеми із закупівлею нових гвинтівок

У Бундесверу виникли проблеми із закупівлею нових гвинтівок 14.10.2018

Міністерство оборони ФРН поки не змогло вибрати нові гвинтівки для армії, оскільки жоден із представлених на тендері зразків не задовольнив вимоги. Планується замінити гвинтівки G36.
Проблемну гвинтівку G36 знімають з озброєння Бундесверу

Проблемну гвинтівку G36 знімають з озброєння Бундесверу 08.09.2015

Німецькі військові попрощаються із неякісною гвинтівкою G36, в прицільному механізмі якої були виявлені суттєві проблеми. На поставки нових гвинтівок буде оголошено загальноєвропейський конкурс.
Бундесвер отримає нові кулемети MG5 із запізненням

Бундесвер отримає нові кулемети MG5 із запізненням 06.09.2015

Вади нового кулемета визначили саме перед тим, як його мали пускати в серійне виробництво. Нову зброю німецькі військові отримають лише наступного року.
ЗМІ: Міноборони ФРН планувало стеження за критичними журналістами

ЗМІ: Міноборони ФРН планувало стеження за критичними журналістами 07.05.2015

Міністерство оборони ФРН збиралося доручити військовій контррозвідці MAD запобігти критичним повідомленням у пресі про проблемну гвинтівку G36, повідомляє Spiegel Online.
Глава міноборони Німеччини хоче замінити 167 тисяч неякісних штурмових гвинтівок

Глава міноборони Німеччини хоче замінити 167 тисяч неякісних штурмових гвинтівок 22.04.2015

У Німеччині хочуть замінити штурмову гвинтівку G36, яка перебуває на озброєнні Бундесверу. Перші проблеми з нею виникли ще у 2010 році. Опозиція говорить про "систематичне приховування" проблеми урядом.
У Лівії знайшли німецькі рушниці невідомого походження

У Лівії знайшли німецькі рушниці невідомого походження 02.09.2011

Приводом стали фотографії та відеокадри, на яких лівійські повстанці позували з німецькими рушницями G36. Вони нібито дістали зброю під час штурму резиденції Муаммара Каддафі. Як зброя потрапила до Лівії?