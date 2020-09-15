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Heckler & Koch - німецька компанія-виробник зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Heckler & Koch".
Німецька компанія Heckler & Koch спеціалізується на виробництві стрілецької зброї. Штаб-квартира Heckler & Koch розташована в німецькому місті Оберндорф-ам-Неккар. Річний обсяг продажу фірми Heckler & Koch становить близько 200 мільйонів євро. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецький виробник Heckler & Koch не веде переговорів з Україною, повідомили DW в компанії. Раніше в Нацполіції заявляли про рішення закупити пістолети-кулемети MP5 на заміну автоматам Калашникова та іншій зброї з Росії.
З 2006 по 2009 роки в неспокійні мексиканські штати потрапили тисячі одиниць автоматів G36 та набоїв до них. Тепер виробник цієї зброї компанія Heckler & Koch заплатить 3,7 мільйона євро штрафу, вирішив суд у Штутгарті.