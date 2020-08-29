 ″Жахлива помилка″: у Німеччині неонациста поховали в могилі єврея | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

"Жахлива помилка": у Німеччині неонациста поховали в могилі єврея

Урну з прахом правоекстреміста, який заперечував Голокост, поховали у могилі музикознавця-єврея, який помер у 1934 році. Представник церкви назвав це "жахливою помилкою" та "шокуючою подією".

Місце поховання музикознавця єврейського походження Макса Фрідлендера

Місце поховання музикознавця єврейського походження Макса Фрідлендера

Представник євангелічної церкви Німеччини визнав "жахливою помилкою" поховання на церковному цвинтарі у Штансдорфі поблизу Берліна праху неонациста у могилі, де був похований музикознавець єврейського походження.

Урну з прахом Генрі Г., який належав до кіл неонацистів і заперечував Голокост, поховали на найбільшому цвинтарі євангелічної церкви Німеччини у Штансдорфі 8 жовтня. Виявилось, що її розмістили в могилі Макса Фрідлендера (Max Friedlaender) - єврея, померлого у 1934 році.

"Це жахлива помилка і шокуюча подія з огляду на нашу історію. Ми повинні негайно вжити заходів для виправлення ситуації", - заявив у середу, 13 жовтня, єпископ євангелічної церкви Берліна і Бранденбурга Крістіан Штебляйн (Christian Stäblein).  Уповноважений Берліна з питань антисемітизму Замуель Зальцборн (Samuel Salzborn) повідомив, що звернувся до правоохоронців із заявою про вчинення злочину - порушення спокою померлих і зневагу до їхньої пам’яті.

Інцидент стався через традиційну у ФРН практику, коли могили звільняються і стають місцем для нових поховань, якщо їх оренду не продовжено. Для місць поховання урн з прахом такий строк за звичай становить 10-20 років, для могил, де поховані тіла, - 20-30 років. 

Після сплину відповідного строку останки Фрідлендера кремували, але надгробок на його могилі залишився, оскільки він був внесений до списку пам'яток.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на церемонії поховання Генрі Г. були присутні кілька десятків неонацистів. Саме під час цього похорону правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у розшуку, і "очевидно, належить до рейхсбюргерів" (рух маргіналів, які не визнають існування ФРН та вважають себе громадянами "німецького рейху". - Ред.). За словами очевидців, вінки та квіти, покладені до місця поховання правоекстреміста Генрі Г., уже прибрані.

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