Скандал у 211-й бригаді: командира відправлено під варту

Командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ взяли під варту. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем - залученні підлеглих до будівництва свого будинку та виплати їм за це бойових.

Суд у четвер, 19 грудня, відправив під варту командина 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ), якому раніше повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, замість тримання під вартою підозрюваний має право внести 908 тисяч гривень застави. Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків.

Скандал у 211-й бригаді

16 грудня видання "Українська правда" опублікувало резонансний матеріал про знущання з військових 211-ої бригади, систематичні вимагання в них грошей та кумівство.

Серед особового складу військової частини УП вдалося верифікувати майже з десяток сімей. "Найодіознішою" в бригаді журналісти назвали сім'ю Пастухів. "Батько Валерій - начальник штабу, заступник комбрига. Син Владислав - командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз Пастух-молодший уже не служить у 211-ій понтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон "Про запобігання корупції" забороняє пряме підпорядкування близьких родичів", - ідеться у статті.

У генеральному штабі ЗСУ оперативно відреагували на матеріал та заявили, що за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку для перевірки зазначеної інформації.

17 грудня командиру 211-ї бригади було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. "Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов'язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень".

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