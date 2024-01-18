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СуспільствоНімеччина

Сильний снігопад спричинив транспортний колапс у Німеччині

Дмитро Шварц
18 січня 2024 р.

Сильний снігопад і ожеледиця вже другий день перешкоджають подорожам літаками, автомобілями та потягами територією Німеччини.

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Сильний снігопад та ожеледиця спричинили дорожній хаос у Німеччині
Німецька метеорологічна служба очікує 30 сантиметрів снігу в деяких регіонахФото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Сильний снігопад і ожеледиця у четвер, 18 січня, вже другий день перешкоджають подорожам літаками, автомобілями та потягами територією Німеччини.

У аеропорту Франкфурта, найбільшого транспортного хабу Німеччини, вранці було скасовано понад 300 із майже 1000 запланованих прильотів і вильотів.

Аеропорт "Франкфурт-на-Майні"
Пасажири стоять у черзі, щоб перебронювати квитки в аеропорту Франкфурта-на-МайніФото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

За словами оператора німецьких залізниць Deutsche Bahn, поїзди до та з Парижа знову скасовані, а у інших рейсів все ще можуть виникати випадкові збої через погоду. Окрім того DB обмежив максимальну швидкість своїх високошвидкісних поїздів ICE із 300 до 200 кілометрів на годину. 

За даними поліції, на автомагістралях у центральній Німеччині утворилися затори, розчищення доріг триватиме кілька годин. Також в поліції звернулися до водіїв, щоб ті уникали непотрібних поїздок. За даними місцевих ЗМІ, водіїв, які опинились у багатокілометровому заторі, ввечері Червоний Хрест забезпечив гарячими напоями та ковдрами.

У багатьох регіонах Німеччини випав рясний сніг
Снігопад у КельніФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Німецька метеорологічна служба повідомляє, що сильний снігопад, ймовірно, триватиме в деяких частинах країни. Також очікується, що в деяких регіонах протягом наступних 24 годин випаде до 30 сантиметрів снігу.

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