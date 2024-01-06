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Природа й екологіяЄвропа

Морози в Європі: в Осло фіксують рекордну температуру

Анатолій Арні | Ольга Журавльова
6 січня 2024 р.

Температура в столиці Норвегії вперше за весь час спостережень впала нижче мінус 30 градусів. Небувалі морози тривають у Швеції та Фінляндії.

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Norwegen Extremwetter Winter Schnee Kälte
Фото: Tor Erik Schroder/picture alliance

Люті морози охопили північ Європи, в  Осло  зафіксовано найнижчу температуру за всю історію метеорологічних спостережень. Стовпчик термометра в одному з районів столиці Норвегії в ніч на суботу, 6 січня, опустився до позначки мінус 31,1 градуса Цельсія, повідомляє агенція AFP.

При цьому, за даними Норвезького метеорологічного інституту, температура в місті за останні 24 години не піднімалася вище позначки мінус 21 градус. Близько 9 ранку за місцевим часом 6 січня температура у місті трималася на позначці мінус 29 градусів.

Незважаючи на північне розташування Осло, сильні морози, що спостерігаються в місті, вкрай нетипові для нього. Згідно з даними американського проекту "Національні центри екологічної інформації", мінімальна середньостатистична температура в столиці Норвегії в січні тримається на позначці вище мінус 10 градусів Цельсія.

З рекордними морозами зіткнулися Швеція і Фінляндія

Екстремальні холоди та снігопади на початку січня накрили кілька країн на півночі Європи. У Швеції 3 січня температура в одному з регіонів падала до мінус 43 градусів Цельсія, що стало рекордним показником за останні 25 років.

У Фінляндії також відзначають рекордні морози. У Лапландії тричі за тиждень фіксували температуру, що виявлялася найнижчою за десятиліття спостережень - вона опускалася до позначки мінус 44,3 градуса Цельсія.

Вторгнення арктичного повітря з півночі Європи прогнозують і в Укргідрометцентрі. В Україні упродовж найближчих днів очікують значне зниження температури - від мінус 7 до мінус 20 градусів у північних областях.

Німеччина продовжує боротьбу з повінню

Тим часом регіони по всій Німеччині страждають від повеней після тривалих дощів наприкінці грудня. У федеральних землях Нижня Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрінгія і Північний Рейн - Вестфалія безліч річок вийшло з берегів, греблі не справлялися з напором води.

При цьому в країні продовжують готуватися до нових загроз повені, а місцями - до можливого прориву дамб. Для Німеччини це стало першим подібним потрясінням з моменту повені в долині річки Ар у 2021 році.

Водночас синоптики попереджають про арктичний холод зі Скандинавії, що насувається на Німеччину. Сильні морози можуть становити загрозу підтопленим будівлям і комунікаціям у районах повеней.

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