Сили ППО збили 40 дронів: біля Києва та у восьми областях

Сили ППО збили 40 дронів: біля Києва та у восьми областях11 лютого 2024 р.
Всі БпЛА "Shahed", якими росіяни намагалися атакувати Київ проти ночі неділі, 11 лютого, сили протиповітряної оборони (ППО) збили на підступах до столиці. Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.
За даними командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) всього Росія атакувала Україну 45 дронами. 40 з них вдалось збити у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей, повідомляють у ПС ЗСУ. Запуски були здійснені з мису Чауда та Балаклави у тимчасово окупованому Криму.
Два безпілотника збили біля Дніпра
Зокрема, два безпілотника сили ППО збили у Дніпровському районі. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили, повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Один чоловік дістав поранень.