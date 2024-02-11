Сили ППО збили 40 дронів: біля Києва та у восьми областях

Росія знову атакувала столицю України безпілотниками. Сили ППО, за даними міської влади, знищили їх на підступах до міста.

Всі БпЛА "Shahed", якими росіяни намагалися атакувати Київ проти ночі неділі, 11 лютого, сили протиповітряної оборони (ППО) збили на підступах до столиці. Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) всього Росія атакувала Україну 45 дронами. 40 з них вдалось збити у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей, повідомляють у ПС ЗСУ. Запуски були здійснені з мису Чауда та Балаклави у тимчасово окупованому Криму.

Два безпілотника збили біля Дніпра

Зокрема, два безпілотника сили ППО збили у Дніпровському районі. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили, повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Один чоловік дістав поранень.