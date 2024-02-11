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ПолітикаУкраїна

Сили ППО збили 40 дронів: біля Києва та у восьми областях

Євгенія Наконечна
11 лютого 2024 р.

Росія знову атакувала столицю України безпілотниками. Сили ППО, за даними міської влади, знищили їх на підступах до міста.

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Збиття дрону в небі на Києвом 8 травня 2023 року
Сили ППО збили 40 дронів уночіФото: Gleb Garanich/REUTERS

Всі БпЛА "Shahed", якими росіяни намагалися атакувати Київ проти ночі неділі, 11 лютого, сили протиповітряної оборони (ППО) збили на підступах до столиці. Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань. 

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) всього Росія атакувала Україну 45 дронами. 40 з них вдалось збити у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей, повідомляють у ПС ЗСУ. Запуски були здійснені з мису Чауда та Балаклави у тимчасово окупованому Криму. 

Два безпілотника збили біля Дніпра

Зокрема, два безпілотника сили ППО збили у Дніпровському районі. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили, повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Один чоловік дістав поранень.

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