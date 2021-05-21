Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео)

Від Карпат до Донбасу - тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів?
Киянин Олексій Самков та Віталій Караневич з Лисичанська - одні із тисяч українців, які у вільний час шукають монети та старожитності на полях та пасовищах. За традицією, перед пошуком проводять своєрідне жертвопринесення Дідові Хабару - покровителю шукачів скарбів. Дивитися сюжет повністю - тут:
У Німеччині набуває дедалі більшої популярності пошук скарбів з металошукачами. Археологи б'ють на сполох. Нелегальні розкопки завдають не лише шкоди, але й можуть бути життєво небезпечними.
За підрахунками істориків, жертвами політичних репресій в Україні в період з 1919 по 1991 рік стали майже 10 млн осіб. Нині архіви стають дедалі більш відкритими. Це дозволяє багатьом розкрити сімейні таємниці.