 Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.05.2021

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Політика й суспільство

Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео)

Від Карпат до Донбасу - тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів?

Schatzsuche mit Metalldetektor

Що можна знайти з металодетектором на українських полях?

Киянин Олексій Самков та Віталій Караневич з Лисичанська - одні із тисяч українців, які у вільний час шукають монети та старожитності на полях та пасовищах. За традицією, перед пошуком проводять своєрідне жертвопринесення Дідові Хабару - покровителю шукачів скарбів. Дивитися сюжет повністю - тут:



 

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