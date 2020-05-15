10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео)

Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео)

Микола Онищенко і Тамара Бедренко - живі свідки Голодомору. У 1932-1933 їм було 5-6 років. У дні пам'яті жертв Голодомору вони розповідають, з чого починалася скрута, що їли в голодні роки і як вимирали цілі села.