10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео)

За підрахунками істориків, жертвами політичних репресій в Україні в період з 1919 по 1991 рік стали майже 10 млн осіб. Нині архіви стають дедалі більш відкритими. Це дозволяє багатьом розкрити сімейні таємниці.
Сфабриковані справи, сотні тисяч вироків "розстріляти" і декілька поколінь з глибокою травмою. Українці дедалі частіше звертаються до архівів, де зберігаються справи їхніх репресованих у часи сталінізму родичів, аби через десятки років розкрити сімейні таємниці. Дивіться сюжет DW у YouTube:
Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.
Микола Онищенко і Тамара Бедренко - живі свідки Голодомору. У 1932-1933 їм було 5-6 років. У дні пам'яті жертв Голодомору вони розповідають, з чого починалася скрута, що їли в голодні роки і як вимирали цілі села.