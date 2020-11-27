Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

"На вокзалах лежать тисячі людей, голодних і голих. Потяги переповнені, кудись виїхати просто неможливо. Ви собі не уявляєте, що сталося із багатою Україною - повсюди жахлива дорожнеча та голод". Так Україну 1933 року у своєму листі до рідних у Німеччині змальовує німкеня Маґда Хоманн, яка опинилася в українському селі і на власній долі відчула жахи становлення радянської влади. Дивіться сюжет:



