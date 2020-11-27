Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.
"На вокзалах лежать тисячі людей, голодних і голих. Потяги переповнені, кудись виїхати просто неможливо. Ви собі не уявляєте, що сталося із багатою Україною - повсюди жахлива дорожнеча та голод". Так Україну 1933 року у своєму листі до рідних у Німеччині змальовує німкеня Маґда Хоманн, яка опинилася в українському селі і на власній долі відчула жахи становлення радянської влади. Дивіться сюжет:
Микола Онищенко і Тамара Бедренко - живі свідки Голодомору. У 1932-1933 їм було 5-6 років. У дні пам'яті жертв Голодомору вони розповідають, з чого починалася скрута, що їли в голодні роки і як вимирали цілі села.
Рік тому петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Рішення з цього питання досі не ухвалене. DW розпитала німецьких депутатів, у чому полягають складнощі.