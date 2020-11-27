 Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.11.2020

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Політика й суспільство

Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.

Скульптурна композиція в Києві, присвячена Голодомору

Скульптурна композиція в Києві, присвячена Голодомору

"На вокзалах лежать тисячі людей, голодних і голих. Потяги переповнені, кудись виїхати просто неможливо. Ви собі не уявляєте, що сталося із багатою Україною - повсюди жахлива дорожнеча та голод". Так Україну 1933 року у своєму листі до рідних у Німеччині змальовує німкеня Маґда Хоманн, яка опинилася в українському селі і на власній долі відчула жахи становлення радянської влади. Дивіться сюжет:

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Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео)

Микола Онищенко і Тамара Бедренко - живі свідки Голодомору. У 1932-1933 їм було 5-6 років. У дні пам'яті жертв Голодомору вони розповідають, з чого починалася скрута, що їли в голодні роки і як вимирали цілі села.  

Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом

Рік тому петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Рішення з цього питання досі не ухвалене. DW розпитала німецьких депутатів, у чому полягають складнощі.  

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