Шторм "Мегі" забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах

Тропічний шторм "Мегі", що вдарив по Філіппінах, забрав життя вже 224 людей. Ще 147 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє у четвер, 21 квітня, національне агентство з надзвичайних ситуацій.

Переважна більшість загиблих припадає на провінцію Лейте, розташовану майже за 600 кілометрів на південний схід від столиці країни, Маніли. Тут зливи спричинили масштабні зсуви, внаслідок яких загинуло не менше 202 людей, в основному в містах Абуйог і Бейбей.

У середу філіппінські рятувальні служби були змушені повністю припинити пошук тих, хто вижив, в Абуйозі, і майже повністю - у Бейбеї. До такого рішення спонукала значна нестабільність ґрунтів, що виникла в результаті зсувів.

Тисячі біженців та мільйонні збитки від стихії

"Мегі" найшов на Філіппіни 10 квітня, принісши з собою зливи, зсуви та повені. Від стихійного лиха постраждали 30 провінцій країни з населенням більш ніж 2 мільйони осіб. Близько 207 тисяч місцевих жителів стали біженцями, їх розмістили в евакуаційних центрах. Завдані штормом збитки оцінюються в 264 мільйони філіппінських песо (приблизно 4,6 мільйона євро).

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Щорічно Філіппіни потерпають в середньому від 20 буревіїв. Найзгубнішим за всю історію спостережень у цій острівній державі поки що є шторм "Хайян", що забрав у листопаді 2013 року понад 6300 життів.