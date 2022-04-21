Шторм "Мегі" забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах

Тропічний шторм "Мегі", що вдарив по Філіппінах, забрав життя вже 224 людей. Ще 147 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє у четвер, 21 квітня, національне агентство з надзвичайних ситуацій.
Переважна більшість загиблих припадає на провінцію Лейте, розташовану майже за 600 кілометрів на південний схід від столиці країни, Маніли. Тут зливи спричинили масштабні зсуви, внаслідок яких загинуло не менше 202 людей, в основному в містах Абуйог і Бейбей.
У середу філіппінські рятувальні служби були змушені повністю припинити пошук тих, хто вижив, в Абуйозі, і майже повністю - у Бейбеї. До такого рішення спонукала значна нестабільність ґрунтів, що виникла в результаті зсувів.
Тисячі біженців та мільйонні збитки від стихії
"Мегі" найшов на Філіппіни 10 квітня, принісши з собою зливи, зсуви та повені. Від стихійного лиха постраждали 30 провінцій країни з населенням більш ніж 2 мільйони осіб. Близько 207 тисяч місцевих жителів стали біженцями, їх розмістили в евакуаційних центрах. Завдані штормом збитки оцінюються в 264 мільйони філіппінських песо (приблизно 4,6 мільйона євро).
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Щорічно Філіппіни потерпають в середньому від 20 буревіїв. Найзгубнішим за всю історію спостережень у цій острівній державі поки що є шторм "Хайян", що забрав у листопаді 2013 року понад 6300 життів.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Хаос та спустошення
Тайфун "Хайян" пронісся Філіппінами, залишивши по собі спустошливі сліди. За попередніми оцінками влади, він забрав не менше 10 тисяч людських життів. Знищено цілі населені пункти, лінії електропередач та телефонного зв'язку. Місцевій владі забезпечити масштабні рятувальні заходи не під силу. Ті, хто вижив, намагаються рятуватися самотужки.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Їжі бракує
Тропічний буревій налетів на східнофіліппінські острови Лейте і Самару в п'ятницю, 8 листопада. Життєзабезпечення цих регіонів перервалося. Мешканці намагаються взяти найнеобхідніше зі сплюндрованого стихією магазину. Найскладніша ситуація у місті Таклобан: мешканці у розпачі виносять із супермаркетів рис та молоко.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Страх перед плюндрувальниками
Під проливним дощем мешканці намагаються порятувати своє майно, в тому числі від інших постраждалих. "Унаслідок голоду або втрати близьких люди божеволіють", - каже вчитель Ендрю Помеда. На повністю знищеному стихією острові Лейте розграбували конвой з гуманітарною допомогою. Пакети допомоги призначалися для 5 тисяч родин.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Штурм магазинів
Юрба долає барикаду перед магазином. "У Таклобані панує хаос", - каже керівник сусідньої провінції Південний Лайте Роджер Маркадо. У боротьбі за виживання люди вдаються до будь-яких засобів, вони не лише штурмують супермаркети з їжею, але й ламають банкомати.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Допомога з повітря
Надходять перші вантажі з гуманітарною допомогою. Філіппінські військово-повітряні сили доставляють їх мешканцям відрізаного селища на острові Панай. Таких селищ багато. Зруйнована інфраструктура ускладнює швидке надання допомоги.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Ковдри з Німеччини
Катастрофа викликала співчуття до філіппінців у цілому світі. ООН, Єврокомісія та багато країн пообіцяли негайну фінансову допомогу. Всесвітня продовольча програма ООН хоче надіслати 40 тонн продуктів харчування. Організація World Vision та акція "Німеччина допомагає" відправили на борту літака тисячі теплих ковдр та брезентових укриттів.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Потік біженців
Мешканці залишають свої зруйновані селища. За урядовими даними, близько 800 тисяч філіппінців кинули все, що в них було, та вирушили на пошуки притулку. За попередніми даними, від тайфуну постраждали понад чотири мільйони людей. Філіппіни з населенням 92 мільйони мешканців розташовані на густонаселеному архіпелагу в Тихому океані.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Порятунок у церкві
Білизна сушиться на вівтарі, де сидять ще двоє дітей. Багато постраждалих знайшли тимчасовий притулок у вцілілих храмах. 80 відсотків населення Філіппін сповідують католицизм. Провінція Лейте і до катастрофи вважалась однією з найбідніших регіонів країни.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Допоможіть нам!
Мешканці прикріпили плакат на паркані біля церкви із закликом допомоги. Вже відгукнулися Німеччина, Нова Зеландія, Австралія та США. Німецьке відділення міжнародної рятувальної організації I.S.A.R. відрядило 24 лікарів, санітарів та рятувальників. Також до ліквідації наслідків катастрофи залучена Служба технічної допомоги ФРН.
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Філіппіни після тайфуну "Хайян"
Гігантська здобич
Вантажні кораблі також є ласим об'єктом для грабіжників. Гіганти з металу прибило до берегу в районі Таклобана. На них можна знайти багато цінного. Через зруйновані порти та транспортні шляхи розподіл гуманітарної допомоги вкрай важкий.
Автор: Штефані Геппнер, Захар Бутирський