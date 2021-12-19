На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну "Рей"

Кількість загиблих від тайфуну "Рей" на Філіппінах зросла до 142-х. Про це в неділю, 19 грудня, повідомила влада країни, передає dpa.

Понад 480 тисяч людей були змушені покинути свої помешкання, які зруйновані або пошкоджені стихією. На архіпелазі тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено понад 18 тисяч військових, поліцейських, працівників берегової та пожежної охорони.

Наслідки тайфуну "Рей" у Сурігао, Філіппіни

Найбільш складна ситуація у центральних і південних провінціях країни, повідомляє Національне агентство з питань стихійних лих. У центральній провінції Бохол зафіксовано найбільшу кількість загиблих - 72 людини. Губернатор провінції Артур Яп закликав пожертвувати регіону портативні електрогенератори, які потрібні для постачання питної води. В острівній провінції Дінагат зафіксовано п'ятеро загиблих і п'ятеро людей зникли безвісти. За словами місцевих чиновників, провінція зруйнована на 95 відсотків.

Як повідомлялося, тайфун "Рей" вирує на Філіппінах з 16 грудня цього року. Його називають супертайфуном, адже він пронісся по всій країні на швидкості 150 кілометрів на годину. В районі популярного туристичного острова Сіаргао його швидкість досягала 270 кілометрів на годину.

Щорічно на Філіппіни обрушуються близько 20 потужних штормів. У листопаді Філіппіни потерпали від тайфуну "Гоні", максимальна швидкість вітру якого становила 225 кілометрів на годину.